Vánoční stromky patří do tříděného odpadu

Příbram – Vánoční stromky by lidé neměli odkládat do popelnic ani do kontejnerů. Ideální je postavit stromek vedle nádob na směsný odpad nebo ke kontejnerům na tříděný odpad. Popelářům tím usnadní povánoční úklid.

VánoceFoto: DENÍK/Attila Racek

Období po vánočních svátcích představuje příbramské technické služby zvýšenou zátěž. Vhodným nakládáním s vánočními stromky mohou Příbramáci ulehčit městu situaci a také omezit jeho hromadění u kontejnerů.



„Stromky mohou lidé odkládat vedle kontejnerů. My je poté svážíme a využíváme do štěpky a na kompostárně," sdělil Příbramskému deníku ředitel technických služeb Pavel Mácha.



Rozhodně by ale neměly končit v komunálním odpadu. „Platí se kvůli tomu za odvoz úplně zbytečně, když je lze jako bio odpad odvézt a zpracovat. Za to se neplatí nic," dodal Mácha.



Stromky lze odvézt i na kompostárnu. Umělé stromky lidé většinou nevyhazují, ale pokud takový strom doslouží, do kontejneru na tříděný či směsný odpad nepatří. Mohou je odvézt do sběrného dvora.

Autor: Kateřina Chourová