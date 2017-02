Vážná nemoc dokáže ovlivnit život celé rodiny, často přichází vyčerpání

Příbram – Každodenní rutina, kdy se ráno celá rodina rozejde do práce, do školy, kdekoho otravuje. Jak vzácnou se ale stává v případě, kdy do dveří domova vstoupí vážná nemoc!

Ani Magda z Příbrami si nepřipouštěla, že něco takového postihne zažitý stereotyp domácnosti. Zprávu o rakovině mízních uzlin přinesl černé na bílém její partner. A tak Magda vstává v šest hodin, navaří byliny, připraví svačiny, sobě největší, protože se vrátí před devátou večer.

„Po práci docházím na brigádu, protože partnerovi na nemocenské klesly příjmy o polovinu. Půl roku podstupuje chemoterapii a vzhledem k jejím následkům není možné, aby chodil do práce. Musíme to nějaký čas vydržet," věří v brzké partnerovo vyléčení Magda, která takhle pomáhá udržet finanční standard rodiny už půl roku. Velkou sílu do života jí a jejímu partnerovi zkraje roku vlila nadace Dobrý anděl.



Protože Magda pečuje ve téže domácnosti o nezletilého syna, posílá nadace žadateli několikatisícový příspěvek každý měsíc až do vyléčení pacienta.

Po dvou letech se rodina opět těší z chlapcova úsměvu

Horší situace nastává v případě, kdy onemocní dítě a matka nemůže běhat po brigádách, protože musí být dítěti na blízku. Vyčerpání tak hrozí jak matce, tak otci, jenž se má co ohánět, aby uživil rodinu. A to nemluvě o nákladech na léčbu a vybavení domácnosti.



O tom ví své například rodina Sýbkova, o níž jsme psali před koncem roku. Malému Davidovi před dvěma roky lékaři diagnostikovali onemocnění krve, které si žádalo transplantaci kostní dřeně. Léčba zahrnovala nízkobakteriální stravu a neustálé hlídání naprosté čistoty. S pomocí Dobrého anděla se rodina Sýbkova po dvou letech opět těší z chlapcova úsměvu.

Dobrý anděl vypracoval studii na základě získaných zkušeností s 3800 rodinami, jimž za pět let své existence pomohl. Vyplývá z ní, že léčba může trvat až tři roky, nejnákladnější je strava, náklady na energii a vodu, dojíždění do nemocnic a v neposlední řadě hrozí vyčerpání člena rodiny. „Studie nás jen přesvědčila, že rodinám, které zasáhla nemoc, je potřeba pomáhat pravidelně," říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. Nadpoloviční počet rodin uvedlo, že by se neobešlo bez pomoci.