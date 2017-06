Ven s kuřáky chodí i nekuřáci, aby se nedělili, říká hospodský

Drahlín – Zákaz kouření ve společných prostorách může některou malou vesnickou hospodu zlikvidovat, pokud je závislá na několika štamgastech, kteří si bez cigarety pivo nevychutnají. To se ale netýká restaurace U Václavů v Drahlíně, obci s pěti sty obyvateli. Šéfuje jí Václav Scherfer. Podnik zbavil kuřáků už před třemi lety a lituje, že to neudělal ještě dřív.

Dnes je kolem zákazu kouření v hospodách humbuk. Byl i tenkrát, když jste vyhnal kuřáky ven?

Vůbec ne. Udělal jsem to ze dne na den a nikdo se nezlobil, včas jsem o tom hosty informoval. Kouření jsem trpěl kvůli tátovi, je to můj společník, pracovali jsme spolu. Pak onemocněl. Naštěstí je teď všechno na dobré cestě a navíc jsem rád, že tu mámě čisto, voňavo. Docela dost lidí přestalo kouřit.



Venku máte sezení, odcházejí kuřáci často ven?

Nejenom kuřáci, ale jdou s nimi i nekuřáci. Je to tady taková rarita. Aby se parta nerozdělila, tak si nakonec všichni povídají venku. Je hezké pozorovat takovou toleranci. Došlo mi, co všechno se může stát kolem popelníku. U stolů posedávají často úplně cizí lidé a po chvíli se už spolu baví a pokuřují. Podobně to funguje i v cizině, kde venkovní cigareta lidi sbližuje.

Co si myslíte o striktním protikuřáckém zákonu, který vám, živnostníkům diktuje podmínky ve vlastních prostorách?

No, zákon je pojatý dost přísně. Mě tedy nijak nepoškodil, ale jsou hospody, kde se nevaří a ty jsou zřejmě ohrožené úbytkem hostů. Nebo si neumím představit mladé na diskotékách bez cigarety, co budou dělat. Myslím, že by si živnostníci měli sami rozhodnout o svých prostorách a lidé by si měli vybrat, kam půjdou.



A když se u vás v hospodě ještě kouřilo…?

Dost jsem se s kuřáky nazlobil, nadýchal dýmu ažaž. Člověk odtud přišel domů a byl cítit kouřem, to není nic příjemného. Nedávno sem po dvaceti letech zavítal jeden starší známý. Sedl k baru, zapálil si a obsluha se úplně lekla, co dělá. Upozornili jsme ho a on se pak, chudák, dlouho omlouval.