Vítězové soutěže Princ a princezna Berounského deníku převzali své ceny

Králův Dvůr /FOTOGALERIE/ – Další ročník soutěže Princ a princezna Berounského deníku je u konce. V sobotu na Městské slavnosti na zámku v Králově Dvoře převzaly soutěžící děti své ceny a vítězové i královské koruny.

Soutěž vyhlásil Berounský deník na Den dětí. V červnu zájemci posílali soutěžní fotografie děvčátek a chlapců a o prázdninách pak čtenáři mohli hlasovat pro své favority. Z několika stovek došlých platných hlasů pak vzešli letošní vítězové. Prvenství patří Natálce Vaňkové a Dominiku Gruntovi. Obě děti nejsou v soutěži žádní nováčkové. Především desetiletá Natálka na pódiu při slavnostní korunovaci dokázala, že jí vítězství po právu patří. Se starostou Králova Dvora Petrem Vychodilem pózovala před fotografem bez jediné známky studu. Zkrátka opravdová princezna.

„Soutěž se nám moc líbila. Kupóny sbírala celá rodina a známí,“ přiznala maminka jedné ze soutěžících princezen.

Lego, panenky, stavebnice, hry, výtvarné balíčky, autíčka, vstupenky do aquaparku a hračky všeho druhu pro děvčata a kluky. Zkrátka každý soutěžící si přišel na své a nikdo neodešel s prázdnou. Radost jsme udělali například Sofince Matouškové, která skončila na třetím místě. „Z panenky má ohromnou radost, to jste se trefili do správného výběru. Dcerka je totiž miluje,“ prozradila s úsměvem maminka Sofinky, zatímco její dcerka z vyhraného dárku nespouštěla oči.

Protože se v sobotu na zámek nemohli dostavit všichni soutěžící se svými rodiči, máme pro ně vzkaz. Dárky mají stále připravené, stačí si domluvit jejich předání na telefonním čísle 606 635 294, nebo napsat na e-mail soutezdenik@seznam.cz. Dárky vydáváme do pátku 8. září.

Tabulka vítězů:

1. místo Natálka Vaňková a Dominik Grunt

2. místo Linda Drábková a Kubík Procházka

3. místo Sofinka Matoušková a Míša Mlejnek