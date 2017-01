VLS zvou děti a studenty z okolí Brd do soutěže YPEF

Jince – Děti a studenti z okolí Brd se mohou v lednu opět zapojit do mezinárodní vědomostní soutěže o přírodě, lese a lesnictví YPEF 2017 (Young People in European Forests). Místní kolo YPEFU proběhne již potřetí v režii Vojenských lesů a statků ČR (VLS) na ředitelství brdské divize v Jincích na Příbramsku ve středu 25. ledna od 9.00 hodin.

CHKO Brdy - vzácná dřípatka horská roste i v Brdech.Foto: Karel Hutr

Místní kolo organizuje Petra Večeřová, lesní pedagožka divize VLS Hořovice, která spravuje CHKO Brdy. „V roce 2015, kdy jsme se jako podnik stali partnery soutěže, proběhly u VLS dvě místní kola v režii našich lesních pedagogů, loni jich bylo pět a na ročník v tomto roce plánujeme o tři více. Místní kolo v Jincích bylo přitom před dvěma lety premiérou této celoevropské přírodovědné soutěže u VLS," uvedl vedoucí lesních pedagogů VLS Jan Kobr.

Mezinárodní soutěž YPEF je určena pro mladé lidi se zájmem o přírodu. Soutěží se ve tříčlenných týmech a s ohledem na možný postup do mezinárodního kola se očekává, že všichni soutěžící budou ovládat anglický jazyk. Soutěžící jsou rozdělení do dvou věkových kategorií. Mladší se rekrutují z 6. až 9. tříd, starší kategorie je určena středoškolákům. V soutěžní den místního kola na soupeřící týmy čeká nejprve písemný vědomostní test, na který navazuje praktické poznávání přírodnin.

Vítězný tým z každého místního kola postoupí do regionálního kola, odkud má v případě vítězství možnost se probít do národního finále. To proběhne tradičně v Kostelci nad Černými lesy v prostorách Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

„Tým, který vyhraje národní kolo, bude vyslán do evropské země, která je členem mezinárodního výboru YPEF, kde bude reprezentovat ČR na kole mezinárodním - termíny a místa konání budou upřesněna později," doplnil Jan Kobr.

Do místních kol YPEF 2017 se mohou žákovská a studentská družstva hlásit elektronicky na adrese www.ypef.cz, bližší informace o místních kolech u VLS získají na www.vls.cz, kde jsou také kontakty na organizátory jednotlivých kol – podnikové lesní pedagogy.

Nadnárodní evropská soutěž Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) vznikla z iniciativy polských lesníků. YPEF si klade za cíl zlepšení povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti. Česko se jí zúčastnilo poprvé v roce 2011 a od 2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká lesnická společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení.

Vojenské lesy a statky jsou partnerem YPEF od roku 2015, soutěž podporují nejen finančně, ale tým podnikových lesních pedagogů se podílí také na organizaci místních kol.

YPEF 2017 u VLS

26. 1. 2017 divize Horní Planá, organizuje Jiří Flíček ml.

25. 1. 2017 divize Hořovice, organizuje Petra Večeřová

23. 1. 2017 divize Karlovy Vary – kolo Klášterec n. O, organizuje Jana Hynková

25. 1. 2017 divize Karlovy Vary – kolo Karlovy Vary, organizuje Jana Hynková

27. 1. 2017 divize Karlovy Vary – místní kolo Podbořany, organizuje Jana Hynková

31. 1. 2017 divize Lipník nad Bečvou, organizuje Romana Klevarová

24. 1. 2017 divize Mimoň, organizuje Eva Zikmundová

25. 1. 2017 divize Plumlov, organizuje Jiří Fusek

Jan Sotona, tiskový mluvčí VLS