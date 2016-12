Vykácet lípy v Příbrami? Radní se ptají obyvatel

Příbram – Výhled z okna na rozkvetlou lipovou alej mnohé potěší, ale i v tomto případě platí, že všeho moc škodí. Své o tom ví obyvatelé příbramské ulice 28. října. Stromy totiž už brání výhledu a přístupu denního světla zejména do přízemních bytů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Radní proto nyní zvažují, že některé lípy pokácí. Případným kácením se vedení města nezabývá poprvé, v minulosti ale narazilo na odpor části veřejnosti. Anketa, prostřednictvím které mohli místní vyjádřit na vzhled aleje názor, zahrnovala tehdy i otázku parkování.



I nyní chtějí radní zjistit názor lidí pomocí dotazníku. Podle starosty Jindřicha Vařeky by ale otázky měly být formulovány jinak. „Rádi bychom dali občanům na výběr, zda chtějí, aby bylo provedeno kácení ob strom, čímž by se dal prostor těm zbylým stromům, aby rostly tak, jak stromy mají růst, a nebyly ničím tísněné, a zároveň se ta ulice prosvětlila. Je to řešení, které důrazně doporučuje i odbor životního prostředí," uvedl.



Záměr na vykácení části lipové aleje staré asi 60 let vyvolal před dvěma lety emoce mezi místními. Podle posudku, který si město nechalo zpracovat, mělo být pokáceno 62 ze 155 stromů. Zástupci města ale později uvedli, že šlo jen o informace z odboru životního prostředí, o nichž nerozhodovala městská rada, a stromy se neporážely.



Zásahy do městské zeleně občas budí vášně i v jiných městech. Například v Kácově na Kutnohorsku lidé podepisovali petici za záchranu historické lipové aleje, kterou chtěla obec porazit. Kritici za tím viděli snahu ušetřit, protože kácení stromů by podle nich bylo levnější než jejich odborné ošetření.