Dopravní omezení v Příbrami: vypnutí semaforů situaci nevyřeší

Příbram – Projet Příbram bývá v ranních a odpoledních hodinách o nervy. Napomáhají tomu dopravní omezení kvůli opravám silnice nebo potrubí. Momentálně zdržuje dopravu částečná uzavírka v Evropské ulici, která je majetkem Středočeského kraje.

Důvodem je celková oprava komunikace za účelem prodloužení životnosti vozovky, a to v úseku od kruhového objezdu Jinecká, po kruhový objezd u Dolejší Obory. Další překážkou pro řidiče jsou práce na kanalizaci v Plzeňské ulici. Nejen v důsledku toho bývá doprava po městě hororová a šoféři se domnívají, že semafory jsou zbytečné.

„Nebylo by lepší, když se tvoří kolony v nejvyšší špičce, vypnout semafory? Stejně se podle nich řidiči neřídí a jezdí si, jak chtějí a ignorují je," píše na radniční web přispěvatel podepsaný jako Xaver Alda.

Odborníci na silniční hospodářství uznávají, že i při zapnutých semaforech bývá někdy více nehod v jeden den a zdají se proto neúčinné. „Nicméně doprava by byla bez semaforů ještě více ochromena," namítá Simona Žďánská z odboru silničního hospodářství a říká, že na vypnuté semafory by doplatili řidiči jedoucí z vedlejší silnice nebo chodci. Všichni by byli závislí na libovůli ostatních řidičů.

„Dnes se už nelze bez semaforů obejít. A pokud někteří řidiči nerespektují zákony, neznamená to, že se jim budeme přizpůsobovat," vysvětluje Simona Žďánská z městského odboru.