Vypuštění příbramského rybníku odhalilo rozsypané břehy

Příbram – Odbahnění, oprava hráze, vybudování nových přístupových cest do rybníka, nová pobytová mola a zejména celková oprava rozpadajícího se kamenného obložení nádrže.

To jsou první ze zásadních úprav areálu přírodního koupaliště Nový rybník v Příbrami, které již od podzimu pokračují v rámci projektu Zelená páteř města. Deník o tom informovala mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Desítky let zanedbávanou oblast „Nováku" a jeho bezprostředního okolí město Příbram rekonstruuje ze svých vlastních zdrojů. „Celkově by do revitalizace mělo být investováno 25 milionů korun," upřesnila částku Svobodová. Po vypuštění nádrže se objevil problém. „Kamenné obložení nádrže bylo zcela rozpadlé, v tuto chvíli je již rozebráno a břehy budou znovu zpevněny," shrnul starosta Jindřich Vařeka s tím, že nakonec musel být rozebrán celý východní břeh včetně chodníčku, pod kterým byly po vypuštění nádrže objeveny nebezpečné dutiny. Po zpevnění břehu bude chodník nahrazen novými betonovými dílci.

Nyní, kdy je rybník vypuštěn, se naplno pracuje kolem renovace a budoucího zpřístupnění ostrůvku uprostřed vody. Nedávno na něm byly prořezány vrby, ostrov se zpevňuje kameny a plocha byla srovnána. „K ostrůvku zbudujeme přístup v podobě dobrodružné stezky a pro děti navíc chystáme nové vodní hřiště včetně pláže s pozvolným přístupem do vody," vysvětluje záměr s areálem starosta Jindřich Vařeka a pokračuje: „Vznikne tam plošinka s krásným bílým pískem a se slunečníky tak, aby se děti cítily skutečně jako u moře."

Dvě malé skluzavky zmizí, velká skluzavka bude zrekonstruována a opravena k ní bude i přípojka na vodu. Práce na zázemí pro rekreační pobyt návštěvníků začnou až na podzim. Ještě před tím však bude kompletní výměna inženýrských sítí. „Demolice stávajících budov je naplánována zhruba na srpen, následně bude postaven nový objekt s toaletami, sprchami, občerstvením, terasou a pódiem," doplňuje místostarostka Alena Ženíšková s vysvětlením, že na tom se pracovat bude až sezoně. V tomto roce totiž na Příbramáky a návštěvníky města čeká v areálu Nováku spousta kulturních a sportovních akcí. „Den sportu, Den bezpečné Příbrami a další akce a koncerty plánované na červen nesmí být rekonstrukcí ohroženy," zdůrazňuje Ženíšková.

Na obnově rekreačního areálu se podílejí i odsouzení z nedaleké věznice Bytíz, rovněž tak klienti Úřadu práce Příbram.

Areál Nového rybníka je i v době rekonstrukce veřejnosti přístupný. Radnice však žádá návštěvníky, aby dbali zvýšené opatrnosti a měli na paměti, že se pohybují po staveništi.