Výsledky maturit? Někde žádná sláva

Region - Většina středních škol a gymnázií má maturity za sebou a i letos to byl pro studenty i jejich pedagogy pořádný zápřah. Postrachem byly, stejně jako loni, didaktické testy a několik studentů. Někteří studenti je nezvládli a čekají je prázdniny s brigádou a přípravami na zářijové opravné zkoušky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Příbram

V příbramské obchodní akademii už je po maturitách. Většině studentů spadl kámen ze srdce a zřejmě svůj úspěch někde slaví nebo se připravují na přijímačky na vyšší či vysoké školy. Osm z 37 maturantů neuspělo především v didaktických testech napříč předměty. „Byly problémy s testy z českého jazyka, ale také z angličtiny a ruštiny. Očekávali jsme, že to bude horší, protože jsme letos měli slabší ročník," říká ředitelka školy Marcela Blažková.

I když není češtinářka, jak říká, v obávaných didaktických testech má větší rozsah literatura a studenti mají problém se zpracováním delšího textu. „Přestože to předem trénují, stále je to pro ně složité. Je to jistě i tím, že dnes děti málo čtou a psaný text je pro ně velká neznámá," míní ředitelka školy.

Neúspěchem u jarní maturity ale život nekončí, i když si někteří studenti myslí, že ano. Jen se jejich plány malinko zpomalí. Většina se chystá nastoupit na brigádu a kus volného času věnovat trénování didaktických testů, buď na internetu, nebo se dají pořídit v knihkupectví. Důležité je, aby z neúspěchu potomka rodina neudělala tragédii.

„Vždyť je šance na opravu hned v září. Horší je to pro ty, kteří ani v září nepochodí a musejí čekat do května. Většinou nastoupí někam do práce a unavení se pak po večerech jen stěží donutí k učení. Kdo to nakonec dokáže a udrží si disciplínu, má můj obdiv, dost lidí to po roce už nezvládne. Kdysi býval termín opravných maturit ještě před Vánoci, to bylo lepší," dodává Marcela Blažková, jíž nyní čekají ještě absolutoria na vyšší školu.

Vysněné a vydřené maturitní vysvědčení příbramským studentům většinou ředitelé škol předávají v Zámečku.

Kladno

Podobné to letos bylo i v obchodní akademii ve Slaném, která má v regionu dlouhodobě dobrý zvuk. Letos přes hranici dospělosti nepustila 10 žáků z celkového počtu 39 studentů dvou čtvrtých ročníků. Jak potvrdila ředitelka školy Michaela Seghmanová, ročník to byl poněkud slabší a podobně jako její příbramská kolegyně očekávala rovněž větší neúspěch. "Vloni jsme měli úspěšnost výtečnou a možná proto letošní studenti podlehli euforii, že maturita tolik obtížná není. Opak je pravdou. Náročné byly zejména didaktické testy z českého jazyka, ty někteří nezvládli. Ze čtyř lidí, kteří si zvolili matematiku, neprošla polovina.

Beroun

Na hořovickém gymnáziu Václava Hraběte se maturitní zkoušky konaly už v minulém týdnu. „Dopadly úspěšně. Z celkového počtu 46 studentů neprospěl pouze jediný, konkrétně v písemném didaktickém testu z českého jazyka ve státní části. V září si tak test zopakuje v opravném termínu," sdělil zástupce ředitele Martin Komínek. Úspěšní studenti hořovického gymnázia dostávali maturitní vysvědčení ve Slavíkově sále v tamním zámku. Jelikož je ale v rekonstrukci, vedení školy se rozhodlo pro předání v zámeckém parku.