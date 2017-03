Vystrašený pes při odchytu použije zuby, nezabere ani kus salámu

Příbramsko - Hrachovský útulek Domov fauny ještě pamatuje dobu, kdy museli dva psi k sobě do jednoho kotce. Je to zhruba pět, šest let, kdy se psí móda rozrostla do obřích rozměrů.

Od té doby se situace nelepší. „Kapacita u nás je 35 míst, ale pejsků nyní máme celkem 44. Situace je neúnosná a lidé jsou v tomto ohledu bezcharakterní," říká vedoucí Karel Stehlík.

Do Hrachova se dovážejí psi i z několika měst. Útulek má podepsanou smlouvu i s Novými Hrady, Soběslaví a dalšími. Nalezení nebo zaběhnutí psi mají sice čipy, které by je měly dovést k majiteli, ale problém vzniká ve chvíli, kdy majitel nezaregistroval psa do národního registru. A samozřejmě v případě, že se majitel rozhodl svého psa prostě zbavit.

Stále plno?

Ano. Občas se najde místečko, ale to se hned zaplní.

Zabýváte se výcvikem psů a jste příznivcem pozitivní motivace. Máte doma pět svých psů větších plemen. Uplatňujete zkušenosti při práci v útulku?

Specializuji se na „labroušky", nejhodnější plemeno. Co se týče hlídání baráku, tak na to mám Kavkazana. Ale jinak ano, při práci v útulku samozřejmě musím na pejsky působit výchovně, aby byli připraveni na eventuální odchod do nového domova. Jsem ale zastáncem vlídného přístupu.

Účastníte se odchytů psů?

Ano, převážně na žádost obce. Snažíme se odchytávat na pamlsek, na přivolání než na odchytovou tyč.

Někdy to s tyčí působí drasticky a myslela bych, že postačí kus salámu…

Záleží na tom, jak je pes vystresovaný. Ten, co jde psy odchytávat, musí mít zkušenosti. Musí umět vyhodnotit situaci, zda stačí pamlsek nebo ne. Rozhodně odchytávač toho pejska nevyhodil a musí řešit situaci, snaží se mu pomoct. Pes to samozřejmě neví a není jisté, jak se zachová. Párkrát už jsem pokousaný byl. Není to vždycky legrace. V nejkrajnějším případě musí přijít na řadu narkotizační puška. Pejsek na chvíli usne a probudí se v pelíšku.

Přeplněnost útulku trvá roky. Přistavujete místa, další kotce?

Ne, není kde. Máme 39 velkých psů a pět štěňátek. Ta se odchytávala v Sedlčanech před několika dny. Někdo je tam nechal u přehrady.

Kde berete peníze na provoz?

Je to náročné. Sponzorské dary a poplatky od obcí, které nás zavolají k odchytu. Za malého psa 4500 korun, za velkého šest tisíc. Částka pokrývá základní veterinární ošetření a pobyt psa v útulku. Jsou to jednorázové částky. Někomu to připadá hodně, ale jsou tu psi i čtyři, pět let. Podařilo se teď umístit fenku, která tady byla šestým rokem.

Chtěl byste něco říct?

Pořádně by se lidé měli rozmyslet, než si pořídí pejska. Nekupovat starým lidem štěňata a dětem pejsky jenom na hraní. Tady máme úžasných pejsků dost.