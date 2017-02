Z devíti stromů padl jeden, další zatím uhájil Petr Kareš

Příbram – V Mariánském údolí mělo dojít v termínu od 14. do 24. února k vykácení 9 stromů v aleji směrem ke Svaté Hoře. První strom padl v úterý.

Ředitel Technických služeb Příbram Pavel Mácha (vlevo) s opozičním zastupitelem Petrem Karešem debatují nad pokáceným stromem.Foto: Michaela Synková

Ve středu se na místě sešli starosta města Jindřich Vařeka, ředitel technických služeb Pavel Mácha, vedoucí střediska Veřejná zeleň Petr Polívka a opoziční zastupitel Petr Kareš, který byl proti vykácení těchto stromů.

Také čtěte: Česká televize odvysílá v pátek reportáž z hornického muzea

Po společné debatě dospěli k závěru, že Petr Kareš si ještě může oslovit odborníka, který posoudí vitalitu stromů a potřebu jejich kácení.

Vzhledem k tomu, kácení stromů je pokaždé citlivé téma, debata na ulici přilákala pozornost i několika kolemjdoucích.Petr Kareš argumentoval tím, že by upřednostnil péči o staré stromy a nechal by je ještě několik let stát.

Nepřehlédněte: Podmínky jsou pro řadu malých kin likvidační

Zástupci technických služeb společně se starostou města mimo jiné uváděli, že musí přebrat odpovědnost za bezpečnost těchto starých a mnohdy napadených stromů.

Autor článku: Michaela Synková