Za Drkolnovem se našly otrávené špekáčky

Příbram – Už zhruba rok se majitelé psů ze sídliště Drkolnov v Příbrami na základě častějších zdravotních potíží u psů domnívají, že se v okolí pohybuje travič.

O uplynulém víkendu se jejich obavy potvrdily. Psí útulek Lazec na sociální síti v neděli zveřejnil upozornění, že se na louce za Drkolnovem a dál směrem k rybníku Drozďáku objevily otrávené uzeniny.

„Pravděpodobně se jedná o jed na krysy. V případě dalšího nálezu, prosíme, oznamte nález policii. Tento nález již byl nahlášen a nález byl předán k rozboru," stojí v upozornění, které psí příznivce pořádně rozzlobilo. Za Drkolnov chodí pravidelně venčit dva psí mazlíčky také Dana Rumanovská ze Spolku Drkolnov.



„Všichni máme strach, protože mnoho lidí na loukách někdy psy pustí z vodítka. Nechápu, co je to za člověka, že zvířata tolik nenávidí. Ani si nechci představit, že by někde na louce otráveného buřta při hraní snědlo malé dítě," zlobí se Příbramačka.

Nálezem se zabývá policie. Jediným řešením pro klid obyvatel sídliště je ponechat zvíře na vodítku. Pejskaři si tak ušetří nervy a nemalé peníze za veterináře. Jed na krysy podle veterinářů způsobuje vnitřní krvácení a příšerné bolesti.

Co je důležité před návštěvou veterinární stanice? „Hlavně psovi nepodávat mléko, ale mastné věci, jako jsou například olejovky. Pes jed vyloučí a mělo by být vše v pořádku," poradil před časem Deníku veterinář Jiří Korecký.