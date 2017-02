Zajistěte péči o pacienty, vzkazuje hejtmanství sedlčanské nemocnici

Sedlčany – Zajistěte péči o pacienty. Tak lze shrnout výzvu, kterou v pátek středočeské hejtmanství adresovalo provozovateli sedlčanské nemocnice.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Vedení kraje požaduje obnovení provozu interního oddělení – nebo má společnost VAMED Mediterra začít připravovat nějaké náhradní řešení (nejspíš s posílením ambulantní a následné péče).



Prioritní je ale opětovné otevření nyní uzavřené interny, vyplývá ze slov náměstka pro oblast zdravotnictví Martina Kupky (ODS). „Vyzvali jsme zástupce Mediterry, aby udělali maximum pro zajištění potřebného počtu lékařů pro interní oddělení a opět ho otevřeli," uvedl v pátek Kupka.

Právě s argumentem, že nemá dostatek doktorů, firma na konci loňského roku provoz interny přerušila. Potřebnou akutní péči nyní zajišťují krajské nemocnice v Příbrami a v Benešově. „Kraj také s pomocí města obratem posílil sedlčanské stanoviště záchranné služby," připomněl mluvčí hejtmanství Pavel Lochař.



Páteční požadavek, aby se provozovatel nemocnice pokusil obnovit fungování interny v Sedlčanech, vyplynul jednání náměstka Kupky a radní pro oblast sociálních věcí Jaroslavy Němcové (ANO) se starostou Sedlčan Jiřím Burianem (ODS) a zástupci nemocnice, kterého se zúčastnili rovněž zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a také sedlčanského domova pro seniory.



Reakci oslovené společnosti Deník zatím nezískal. Z Kupkova vyjádření plyne, že pokud by nemocnice nezbytné lékaře pro interní oddělení nesehnala, má navrhnout náhradní krizové řešení – zřejmě by šlo právě o rozšíření ambulantní a následné péče.



V nejbližší budoucnosti ale zřejmě nelze očekávat jakékoli změny – a to nejen v řádu dnů, ale i týdnů. „Další jednání by se mělo uskutečnit v první polovině března," poznamenal Lochař.