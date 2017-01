Zákaz heren v Příbrami: zastupitelé řekli ne

Příbram – Plošného zákazu heren se Příbramáci zatím nedočkají. Vyhláška omezující provozování hazardu opět nezískala u zastupitelů potřebný počet hlasů.

Automaty - ilustrační snímekFoto: Deník

Pro úplný zákaz hazardu se vyslovila Jarmila Potůčková (KSČM) a přidali se k ní další zastupitelé. Pro bylo devět hlasů, proti čtyři a sedm zastupitelů se zdrželo hlasování. Schválen nebyl ani návrh zastupitele za ČSSD Josefa Řiháka, aby se hlasování odložilo na příští jednání, až budou přítomni starosta Jindřich Vařeka a místostarostka Alena Ženíšková (oba ANO).



„V momentě, kdy to zrušíme, se bude hrát stejně, ale pod kontrolou nebudeme mít nic. Ani z toho nebudeme mít žádné finanční prostředky," upozornil v pondělí zastupitel za ČSSD Petr Větrovský na riziko vzniku nelegálních heren.



Radní Petr Stříbrnský (TOP 09) přirovnal problémy s hazardem k problémům s drogami. Podle něj není možné stále strašit bujením černého trhu. „Není možné rezignovat ani na boj proti hazardu, ani proti drogám," prohlásil. Zastupitelka za KSČM Jiřina Humlová poukázala na to, že drogy jsou zakázané, zatímco hrací automaty zákon povoluje.

Podle zastupitele za Šanci pro Příbram Petra Kareše mohou jít prostředky, které má město z hazardu, na prevenci. V současnosti jsou podle něj špatně využívány. „Hledejme nějaký kompromis, naučme se využívat prostředky, které z hazardu máme," uvedl Kareš.

30 MILIONŮ Z HAZARDU



Pro Příbram je ale hazard nezanedbatelným zdrojem příjmů, v loňském roce z něj přibylo do městské kasy bezmála 30 milionů korun.



„Otázkou je, co by se stalo v případě plošného zákazu. Jestli by si hazard nenašel cestou jiným způsobem. Je otázka, zda není lepší nechat někde viditelně a regulovaně tento nešvar někde fungovat, než si zbudovat podhoubí," řekl před několika dny starosta Jindřich Vařeka.



Adiktoložka Hana Vavřincová na jednání zastupitelstva vyzvala k investování do bezpečí občanů a sociálního zázemí. Argument, že město přijde o významné zdroje příjmů, je podle ní krátkozraký. „Aby 20 milionů proteklo do vašeho rozpočtu, musejí lidé proházet automaty 400 milionů," upozornila zastupitele.



I přesto k určitým omezením hazardu dojde. Přispěje k tomu nová legislativa. Ta od příštího roku omezí hazard pomocí několika regulačních metod, například v místech jako jsou restaurace a bary už nebude možné herny provozovat. Také kauce budou významně vyšší. Podle radních jen tento krok způsobí úbytek heren v okresním městě až o čtyřicet procent. Zastupitelé v Příbrami už nulovou toleranci vůči výherním automatům jednou odmítli, a to na podzim 2015.



ZÁKAZ PLATÍ V DOBŘÍŠI

Naopak v nedaleké Dobříši už před několika týdny přistoupili na plošný zákaz heren. Od 1. ledna platí vyhláška týkající se zákazu heren ve městě. Ukončení všech heren je ale běh na delší trať. Některé automaty mají totiž povolení k provozu i tento rok či až do roku 2019.



Proti hazardu ve městě vystoupila v občanské iniciativě i řada místních. Dosud mohli hráči navštívit osm heren, od ledna by jich mělo fungovat šest, i ty by postupně do roku 2019 měly ukončit provoz. Městská kasa by podle starosty Stanislava Vacka přišla o zhruba čtyři až pět milionů ročně.