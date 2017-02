Zámky a hrady v regionu: Karlštejn dnes zahájí novou sezonu

Region - Hrad Karlštejn je jednou z mála památek, která si od turistického ruchu odpočine jen několik týdnů. Své brány po necelé měsíční pauze totiž otevírá návštěvníkům už dnes.

KarlštejnFoto: Deník/Romana Šimková

„Doufáme, že letošní sezona pro nás bude trochu klidnější, než byla ta loňská, ve které jsme slavili výročí narození císaře Karla IV. Loni si náš hrad přijelo prohlédnout o šedesát tisíc lidí více než v roce 2015," uvedl k zahájení letošní turistické sezony kastelán Karlštejna Jaromír Kubů.



KARLŠTEJN

V prvním měsíci nové turistické sezony je hrad otevřen o víkendech, a to v sobotu i v neděli od 10 do 15 hodin. Hlavní turistická sezona, kdy bude mít Karlštejn otevřeno každý den kromě pondělků, začne v březnu. „Návštěvníkům letos nabídneme všechny naše standardní prohlídkové okruhy," upozornil Jaromír Kubů.



V únoru bude návštěvníkům k dispozici prozatím jen základní okruh s historickými interiéry Císařského paláce, ale v jeho rámci uvidí spoustu historických skvostů. Jsou v něm zahrnuty soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV. Návštěvníci si prohlédnou Mariánskou věž s cenným vybavením ze 14. – 19. století i Karlovu ložnici s kaplí sv. Václava a další zajímavosti.

Na této trase je přístupná také hradní Klenotnice, kde je vystavena replika české svatováclavské a říšské císařské koruny. Největší zážitek ale čeká na turisty v Konírně. Zde si mohou prohlédnout slavný Karlštejnský poklad, který tvoří dva soubory zlatnických prací vesměs z druhé poloviny 14. století.



„Druhý prohlídkový okruh s nejcennějšími interiéry včetně kaple svatého Kříže a obrazy Mistra Theodorika bude zpřístupněn od 1. května," upozorňuje Jaromír Kubů.



DOBŘÍŠ

V zimních měsících není ale rušno jen za kamennými zdmi Karlštejna, ale i v komnatách dobříšského zámku. Návštěvníci mohou krásy tohoto rokokového sídla obdivovat od úterý do neděle. Stejně tak se mohou procházet v přilehlých parcích. Lidé si mohou vybrat ze čtyř okruhů v časovém rozsahu 20 až 50 minut.



V zámeckých expozicích si prohlédnou jedenáct dámských salonků, pánských pokojů a reprezentačních sálů ve stylu rokoka a klasicismu. Až do června platí v Dobříši otevírací doba od 8 do 16:30 hodin.



BŘEZNICE

S návštěvou zámku v Březnici, jehož historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, musí turisté počkat až do dubna.



KŘIVOKLÁT

Jedním z mála hradů, který je pro veřejnost otevřen celoročně, je Křivoklát. Hlavní turistickou sezonu však odstartuje až v dubnu.



KRAKOVEC

Začátek turistické sezóny na hradě Krakovci se řídí podle aktuálních klimatických podmínek. Připadá buď na březen či duben. Kastelán Jiří Sobek říká: „Kromě jeho jedinečného kouzla zde budou turisté moci obdivovat i zcela nové zastřešení, které bylo dokončeno v loňském roce."

LÁNY

V centru zájmu veřejnosti je také barokní zámek v Lánech, který je perlou kladenského regionu. Ten je ale od roku 1921 oficiálním letním sídlem prezidentů České republiky, a proto je veřejnosti nepřístupný. Návštěvníci mohou však od 1. dubna zavítat do jeho rozlehlého zámeckého parku a palmového skleníku z roku 1879. (rom, el, chou)