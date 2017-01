Zápisy do mateřských a základních škol v Příbrami

Region - Silnice ve Středočeském kraji jsou ve čtvrtek sjízdné se zvýšenou opatrností. Na řadě míst ve všech okresech v kraji sněžilo nebo sněží. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic trápí řidiče sněžení i na Pražském okruhu a dálnici D1. Teploty v kraji se pohybují od minus pěti do plus tří stupňů. Na Příbramsku bylo ráno kolem plus 0,5 stupně Celsia.