Zastupitelé Sedlčan trvají na znovuotevření oddělení interny

Sedlčany - Zastupitele města a veřejnost nejvíce v pondělí zajímal bod jednání, který se věnoval problematice městské nemocnice, v níž provozovatel Mediterra – Sedlčany přerušil koncem minulého roku „dočasně" provoz interního oddělení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

Ředitel nemocnice Roman Vanžura i zastupitelé kvitovali, že se podařilo starostovi Sedlčan Jiřímu Burianovi na Krajském úřadu Středočeského kraje u ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny prodloužit termín na obnovení provozu do 30. dubna.

„Díky starostově aktivitě jsme získali na vyřešení situace kolem interního oddělení od VZP jeden měsíc navíc. Pojišťovna drží v ruce rozhodující klíč a rozhodne, kolik času nám dá na to, abychom se pokusili lůžka obnovit nebo se dohodnout, jakým způsobem dále pokračovat… Intenzivně se snažíme shánět lékaře, tuto variantu k znovuotevření interny jsme nevzdali. Nejsem ale v tuto chvíli schopen nic slíbit," uvedl mimo jiné ředitel Vanžura.

Také čtěte: Balonový hangár v Příbrami je unikát

Sdělil, že na získání tří nebo čtyř lékařů spolupracují s agenturou. Ta společnosti Mediterra dodala osm jmen lékařů, kteří projevili o práci v sedlčanské nemocnici zájem. „Jejich počet se snížil na šest, s nimiž budu v příštích dvou týdnech jednat. Měl bych se s nimi sejít a dozvědět se, zda mají zájem o práci na lůžkovém interním oddělení nebo na ambulanci a za jakých podmínek," sdělil Vanžura a prohlásil: „Vidím světélko na konci tunelu, které jsem ještě v lednu a únoru vůbec neviděl."

Zároveň hovořil o tom, že pracuje nadále na krizovém řešení pro případ, že by se interní oddělení nepodařilo otevřít a jak by v tom případě konkrétně rozšířené spektrum ambulantní péče s posílením lůžek následné standardní péče vypadalo. Touto variantou se bude také zabývat expertní skupina, na jejímž složení se dohodli na kraji počátkem března, v níž má zastoupení Mediterra-Sedlčany, VZP a kraj. „Sejdeme se ve čtvrtek 23. března ve 14 hodin," avizoval ředitel nemocnice.

Vypovězení pětadvacetileté smlouvy

Zastupitel města Pavel Švagr požádal kolegy zastupitele, zda by mu potvrdili, že se jejich stanovisko od únorového zasedání v ničem nezměnilo a že nadále nepřipouští žádnou jinou variantu, než je znovuotevření lůžkového oddělení interny. Starosta Burian i ostatní ho o tom ujistili. V tomto smyslu formulovali i usnesení, které schválili s tím, že starosta má napříč politickým spektrem plnou podporu k jeho prosazování při všech následných jednáních. Závěrem obsáhlé diskuse zaznělo, že pokud tento požadavek Mediterra – Sedlčany nedodrží, jde jednoznačně o porušení smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a městem v roce 2011 s veškerými důsledky.

Nepřehlédněte: Smlouvu o pronájmu městské nemocnice posuzují právníci

Zastupitelé připustili, že by v krajním případě mohlo dojít i k vypovězení pětadvacetileté smlouvy se společností Mediterra. Potvrdila to ve svém výkladu i právnička Monika Sedláková, která byla na jednání přítomna. Zároveň si všichni uvědomují, že tento razantní krok by s sebou přinesl celou řadu úskalí.

Autor: Marie Břeňová