Závodníky Nugetu brzdil zmrzlý sníh a vyjeté koleje

Obecnice – Hloučky fandících diváků ale i samotných závodníků ve vtipných převlecích nebo ve sportovním, vůně ohně a špekáčků a do Brd vybíhající nebo právě z brdských hvozdů dobíhající závodníci, plnící ještě poslední nelehké disciplíny, aby si mohli udělat čárku.



Takhle to v sobotu odpoledne vypadalo už po sedmatřicáté na louce pod lesem v Obecnici na Příbramsku, které se říká Bečánov. Odtud také název legendární soutěže Zlatý nuget Bečánova. Není to ledajaký běh do kopce a dolů.

Dole na startu vybíhají přihlášené tříčlenné posádky bez ohledu na věk. Chrti, kteří to myslí hodně vážně a exoti vynikající vtipným převlečením a humorem. Někteří rodiče dokonce běží s miminem ve vaku na břiše či zádech. Povinnou výbavu tvoří saně, sekera, pila a polínko. S tou závodníci musí absolvovat celou trať a v závěru polínko rozřezat a rozštípat, aby prošlo brdskou mírou. O tom, že právě tohle bývá po namáhavé cestě pořádně vysilující, svědčí kapky krve ve sněhu v okolí špalku.



Cílovou páskou za potlesku a obdivu diváků a závodníků právě frčí spřežení prošedivělých pánů, evidentně atletů. Jsou šestí, to není špatné, zašumělo v davu. Chrti Vladimír Kříž, Franta Kuncl a Láďa Kuncl, posádka s názvem Šlapej dál. Franta Kuncl z 37 ročníků chyběl asi třikrát.

„Běháme nebo jezdíme na kole, občas turistika," odpovídá závodník z Kunclova Mlýna na Sedlčansku pár minut po doběhu. „Bývali jsme několikrát i první. Ale hlavně, že jsme doběhli zdraví. Dneska to bylo náročný, bořili jsme se," dodává závodník.



Závod o Zlatý nuget Bečánova má stejný počet posádek jako loni, třiatřicet. Ale že by na ně platila letos nově avizovaná pokuta za pozdní přihlášení, to se říct nedá.

„Nepodařilo se nám tím dosáhnout toho, aby se posádky přihlásily včas. Evidentně nikomu nevadí, že si na startu připlatí. Nám to samozřejmě pomůže pro to, abychom zachovali rozsah celé soutěže. Kapelu na večerní vyhlášení do sálu a ceny," říká Petr Brůček, jeden z organizátorů závodu.

Potvrzuje, že trať je letos složitější.

„Víc sněhu a místa výrazně rozježděná od harvestorů a ve vrcholových partiích hodně umrzlého sněhu. Je to vidět v limitech prvních míst, že jsou časy delší než loni."

Běží se druhý ročník v CHKO Brdy. Jsou důvody k obavám z ukončení oblíbené soutěže? „Všechny úřady nám daly povolení," dodává Petr Brůček.