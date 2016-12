Zda padne u Papeže 150 stromů, ještě není rozhodnuto

Dobříš – Každé kácení stromů vzbuzuje emoce. Stejně tak i plánované prokácení stromů v okolí rybníku Papež v Dobříši. Na jedné straně jsou lidé, kteří při procházkách vidí padající větve na vlastní oči, na straně druhé jsou zastánci dřevin mající obavy, aby se suchými stromy zbytečně nepadly ty zdravé.

Žádost o kácení byla podaná spoluvlastníkem pozemků a uživatelem rybníku Papež, jedná se o povolení ke kácení rizikových a potenciálně nebezpečných stromů. V současné době orgán ochrany přírody a krajiny zahájil správní řízení, které bude ukončeno vydáním rozhodnutí.

V aktuální legislativě platí, že pokud se stane škoda nebo úraz pádem stromu nebo jeho části, odpovědnost leží na majiteli pozemku, který měl nehodě předejít. Pokud odstranění rizikového stromu neschválí odpovědný úředník Odboru životního prostředí, jde v případě úrazu odpovědnost za ním. Vzniklé finanční náklady kácení bude hradit majitel pozemku.



U samotného kácení se díky počtu stromů jedná o velice razantní zásah do krajinného rázu. Kácet by se neměly stromy, u kterých nehrozí žádné nebezpečí pádu na kolemjdoucí, protože i odumírající a odumřelé staré stromy mají svůj význam, který je nejen estetický, ale důležitý také z hlediska životního prostředí pro ptáky a drobné živočichy. V dutinách kmenů například hnízdí ptáci.



Bude předmětem jednání, zda se stromy odstraní celé, nebo zda části kmenů, které již nepředstavují riziko, nebudou ponechány na místě k obohacení porostu. Zdravotnímu stavu stromů neprospělo dlouhé vypuštění rybníku, které však v loňském roce bylo způsobeno havárií na výpusti a do ukončení oprav nebylo možné rybník napustit. Jestli opravdu půjde o kácení 150 stromů, ještě není úplně rozhodnuto.