Zelí jako lék chudých. To dobře naložené a ošetřované musí vydržet do léta

Příbram /ROZHOVOR/ – Předjaří je pro lidský organismus nejnáročnějším obdobím. Tělo vyčerpané z nedostatku slunce a vitaminů se snažíme posílit drahým exotickým ovocem a zeleninou z dovozu, která se momentálně nedá jíst. Přitom ten nejcennější vitaminový poklad, elixír zdraví a mládí, ukrývá ve sklenici pod víčkem ve spíži nebo v kameninovém soudku ve sklepě. Doma naložené, přirozeně kvašené zelí.

O zdravotních účincích zelí jsou přesvědčeni všichni účastníci oblíbené každoroční příbramské soutěže v doma naloženém zelí, při níž porota pravidelně hodnotí kolem třiceti vzorků. Účastníci se nejen pobaví, protože se většinou znají, ale odnáší si domů spoustu cen a možná i nápady, jak to své zelí ještě lépe naložit, aby bylo příští rok nejlepší. Jednou organizátorského týmu soutěže Březohorské zelí je Miroslava Mádrová z Příbrami. Víc nejen o soutěži, ale o přípravě zelí a jeho síle, prozradí rozhovor.



Dá se říct, že jste komentátorkou soutěže?

Hlavní roli komentátora nemám. Tím byli v průběhu 11 let různí spoluorganizátoři soutěže. V posledních letech to je hlavně Josef Šimánek, někdy spolu s panem Adamem Pokorným, mým manželem. Já komentuji pouze doplňkovou minisoutěž Poznej si své zelí. Při ní se soutěžící zapojí a baví do doby, než se spočítají výsledné body hlavní soutěže. To má vždy na starost Adam Pokorný, již několik let mu v tom pomáhá Lenka Widlová. Při snaze poznat si své zelí, se účastníci pobaví, ale i okusí zelí svých konkurentů a zároveň na vlastních chuťových, čichových a vizuálních vjemech se přesvědčí, že pětice porotců nemá lehký úkol. Proto touto cestou posílám dík všem porotcům, kteří se kdy akcí ochotně zúčastnili. Letos z 27 vzorků uhádli své zelí pouze čtyři. Na památku dostali ručně vyrobené dárečky, například uháčkované zelené klaunovské nosy. Jde tu přeci hlavně o zábavu. A zda jen komentuji? Rozhodně ne. Každý máme své úkoly, které však nejsou na venek tak vidět. Doplňkovou minisoutěž důkladněji komentuji asi pět roků. Někdy přidávám i osvětu o zdraví prospěšnosti konzumace syrového, doma naloženého, kysaného zelí. A v závěru soutěže s ostatními tancuji.



Byla jste někdy v porotě?

Ano byla, sice pouze jednou v takzvané laické, když jsme organizovali soutěž poprvé, to je v roce 2006. Tehdy ještě v restauraci Sport, pod názvem Březohorský košťál, se začínajícími osmi vzorky. I tehdy se mi zdálo posouzení nelehkým úkolem, avšak poučným.



Nakládáte zelí?

Samozřejmě, že ano. Vždyť to také byl jeden z důvodů, proč soutěž vznikla. Měli jsme dost kamarádů, kteří si také nakládali zelí a často jsme se dohadovali, co a jak dělat, aby bylo zelíčko, jak se patří. Jenže, kdo měl pravdu? Až jednou jsme byli s manželem Adamem na dovolené v Chorvatsku a bavili se na téma zelí. Přidal se i jistý profesor z ostravské univerzity a vyprávěl, že si u nich dělají „soutěž o nejchutnější zelí". A tak nás inspiroval. Vlastní organizaci a požadavky soutěže doladila celá naše parta dohromady. Víc hlav víc ví. A tak vznikla celá akce, skládající se z mnoha různých úkolů. Stanovit kritéria, napsat a pokaždé vytisknout tiskopisy – pro porotce, pro účastníky, pro výpočty; výsledkové listiny, programy a nezbytné seznamy tomboly. Napsat články do různých médií, vytvořit a vytisknout plakáty a diplomy. Objednat hudbu a dojednat občerstvení. Nechat udělat vítězné poháry. A pak jde o úkol nejtěžší. Oslovit sponzory. Sponzory, kteří jsou ochotni nám poskytnout věcné (nikoli finanční) dary do potřebné tomboly. Moc ráda bych využila této mediální možnosti a všem sponzorům akce Březohorské zelí moc a moc poděkovala. Díky solidně připravené tombole můžeme pobavit, ale i uhradit náklady. Náklady na hlavní ceny a poháry vítězům, hudbu, doplnit finance ze vstupů na bohaté občerstvení formou bufetu, či jiné nezbytné náklady tak, abychom akci nemuseli dotovat ze svého. Letos účastníky lákalo téměř 200 cen, včetně pěkného divočáčka.



Měla jste někdy nejlepší zelí?

Úplně nejlepší bohužel ne. Asi ve druhém ročníku soutěže se naše rodinné zelí umístilo na krásném druhém místě. Od té doby se osciluje kolem středu, dolu, nahoru, každý rok trochu jinak. Což konec konců každý, kdo léta nakládá zelí, zná.



Jaké máte ráda? Sladší, slanější, s jablky, křenem,…?

Pokud konzumuji syrové kysané zelí, tak tam cukr d facto nemá být. Příliš slané nemám ráda. Jablka se při nakládání nestrouhají, mohou se vkládat celá a to spíš pro vůni. Podobně je to i s křenem. Vždy je to osobní přístup.



Prozradila byste třeba čtenářům, jak naložit zelí, aby s ním mohli do soutěže?

Hlavně do zelí nepřidávat něco, co by z něho dělalo spíše čalamádu. Pak by vzorek nemusel být do soutěže přijat. Rovněž do soutěže nepatří zelí, které po vykysání někdo steriluje. Dobře udělané a ošetřované zelí musí, pokud ho již nesníme, vydržet až do července, ba i déle. Sterilováním si zničíme ty nejcennější vlastnosti pro naše zdraví. Vždyť dokonce jen o pití surového zelného láku, se již v historii hovořilo, jako o léku chudých. Jinak, vlastní návod, jak naložit zelí, se dnes najde pohodlně na internetu; tedy – co a kolik. Zda seženete kvalitní zimní zelí s vysokým obsahem sušiny, to již lze ovlivnit méně. Je to proměnlivostí pěstitele, půdy a počasí. Můžeme si volit velikost krouhané hmoty a sílu namačkaného nebo našlapaného zelí, abychom vytlačili maximum vzduchu. Jinak by mohlo vyhrát konkurenční nechtěné máselné kvašení (páchne), místo chtěného mléčného kvašení. Dále je to kvalita zatížení a zatemnění.

Na co ještě nezapomínat?

Důležitý je i čas, tedy rychlost nástupu kvašení. Čím dříve, tím lépe, ale pak si dle návodu pohlídat dny, kdy proces kvašení zpomalit nebo úplně zastavit. To vše se řídí okolní teplotou. Ideálním ukazatelem dobrého nástupu kvašení je vytvoření bílého až bublavého křísu na povrchu vytlačené šťávy. A aby nám zelíčko vydrželo dlouho fit, je alfou a omegou čistota jakékoliv manipulace se zelím od začátku do konce. Doplnit občasnou kontrolou, a pokud je jen nepatrný náznak třeba plísně, okamžitě opatrně odebrat povrchovou část, plátýnko a zátěže sterilizovat v horké vodě. Podle potřeby dolévat uschovanou vytlačenou šťávou nebo převařenou vodou. Výroba kysaného zelí není těžká, ale jako mnoho jiných činností v životě, i tato potřebuje láskyplný přístup. Což se snaží vyjádřit i malůvka na našich plakátech a diplomech. Pokud mluvím o diplomech, nejraději bychom je udělili všem zúčastněným soutěžícím. Jednak proto, že kvalita zelí stoupá a je i velmi vyrovnaná a jednak i za to, že lidé mají odvahu přijít a tak přispět k zábavě vlastní i druhých. Pak i nás, všechny, co se kolem akce zelí „motáme", to těší a motivuje ještě chvíli vydržet.



Vypadáte skvěle, není konzumace zelí elixírem na zdraví, krásu a duševní pohodu, která z vás sálá?

Chachacha. Zcela určitě je konzumace, podotýkám syrového zelí, elixírem, o tom není pochyb. Když k tomu ještě přidáte pokus o vypěstování vlastního zelí, kondice se zlepší. Ovšem housenky běláska zelného na duševní pohodě moc nepřidají. Říká se: „Když tě něco štve, změň to. Když to nemůžeš změnit, změň myšlení." Od té doby zelné hlávky kupuji a bělásky miluji.