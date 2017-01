Žena obviňuje sedlčanskou radnici ze snahy získat pozemky právní kličkou

Sedlčany - Pozemky za miliony korun v Sedlčanech, o které se vede soudní spor, jsou zapsány duplicitně, což je z pohledu radních neoprávněné.

Dlouhodobě se sedlčanská radnice soudí s ženou z Prahy, která pochází ze Sedlčan a uplatňuje nároky na nemalé pozemky.

Místostarosta Sedlčan Miroslav Hölzel pro bližší představu uvedl, že jde v kauze o miliony korun. Pozemky jsou v současné době duplicitně zapsány jak na město, tak na ní. Pokud by konečný soudní verdikt vyzněl v její prospěch, město by se s ní muselo finančně vypořádat a nejen to – vyrovnání by požadovala v oblasti Na Potůčku od lidí, kteří zde postavili před desítkami let rodinné domky.



„Okresní soud dal za pravdu městu. Odvolala se ke krajskému soudu, který rozhodl, že má žalobkyně pravdu. My jsme podali dovolání ke krajskému soudu, který nařídil nové projednání. To se mělo uskutečnit v prosinci, dva dny předtím jsme dostali od soudu informaci, že se termín překládá na únor," zrekapituloval vývoj případu v posledních dnech místostarosta s tím, že soud odůvodnil změnu data stěhováním kanceláří.



Žena, která se dožaduje majetku právní cestou, byla v závěru roku i na posledním zastupitelstvu, kde požádala o slyšení. Zde mimo jiné uvedla: „Poslala jsem podle zákona o obcích zastupitelstvu svůj podnět těsně před jednáním a máte na projednání lhůtu 60 až 90 dnů. Obrátila jsem se na zastupitelstvo jako na nejvyšší orgán města Sedlčany. Domnívám se, že město se snaží právní kličkou obejít to, že nemá pro pozemky pod komunikací nabývací titul."

Vystoupila s požadavkem, že by všichni členové zastupitelstva měli dostat podrobné podklady o této kauze, včetně rozhodnutí soudu, aby si každý z nich mohl udělat svůj názor. „Argumentuji tam proti některým záležitostem, které uplatnilo město Sedlčany – to znamená, že v době převodu nebyl například geometrický plán," uvedla a připomněla, že případ sahá do doby, kdy byl právním předchůdcem sedlčanského městského úřadu národní výbor. Tvrdí, že pozemky byly jejím předkům vyvlastněny protiprávně, protože měly být údajně použity pro zemědělskou výrobu, ale již v šedesátých letech se na nich plánovala výstavba.



Hölzel upřesnil, že spor vede město o pozemky v ulici Kpt. Jaroše a částečně Na Potůčku, na kterých vede komunikace. Velké napětí zažívají ale rodiny, které si v této lokalitě postavily domky.

„Původní vlastníci pozemky prodali a majitelé rodinných domků žili dlouhá léta v přesvědčení, že je vše v pořádku. Po roce 2000, aniž bychom to tušili, žalobkyně předložila na katastrální úřad nějaké dokumenty, kterými dokladovala, že pozemky jsou jejich rodiny a katastr zapsal takzvaně duplicitní vlastnictví. Od majitelů domků pak požadovala, aby si parcely koupili za cenu, kterou určila s tím, že potom duplicitu vymaže, což se jim pochopitelně nelíbilo," vysvětloval, jak do případu vstoupilo město, na které vyrukovala se stejným požadavkem. „Proto záležitost řešíme právní cestou. Protože sami obyvatelé neměli chuť vstoupit do soudních jednání, zvolili jsme variantu, že o pozemek, který je v komunikaci a je zapsán na více vlastníků, vedeme soudní spor. Jsme přesvědčeni, že duplicita je neoprávněná."



Pokud soud rozhodne ve prospěch města, půjde o precedens i v případě občanů. „Tak bychom jim prošlapali cestu k tomu, aby nemuseli už nic platit," dodal sedlčanský místostarosta Hölzel.

Marie Břeňová