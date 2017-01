Zlatá éra telefonních budek je už pryč

Příbram /ANKETA/ - Lidé dnes už volají hlavně z mobilních telefonů. A když už z budky, tak na mobil.

Telefonní budka. Ilustrační foto.Foto: David Taneček

S mobilním telefonem jsme si úplně zapomněli všimnout, jak rychle ubývají telefonní budky. Časy, kdy veřejné telefonní automaty (VTA) byly jednou z mála možností, jak se spojit s někým na kilometry vzdáleným, jsou už pryč.



V dnešní době už je ovšem téměř nikdo nevyužívá. Na začátku roku 2007 bylo v České republice více než 25 tisíc VTA, z toho jich na okres vycházelo kolem tří stovek. Po deseti letech jich na Příbramsku zbylo podle Zlatých stránek několik desítek.



Hlavním důvodem, proč budky z ulic mizí, je podle mluvčí telekomunikační společnosti O2 Lucie Pecháčkové neefektivnost jejich další údržby. „Snižování počtu telefonních automatů je přirozený proces. Stále více lidí v dnešní době vlastní mobilní telefon, a proto také volání z budek nevyužívají," připomněla mluvčí telekomunikační společnosti, která některé automaty provozuje sama na komerční bázi a některé ze zákona na základě takzvané univerzální služby.



Podle Lucie Pecháčkové telefonní budky zažívaly zlatou éru ve dvou různých obdobích. „Nejprve to bylo v období Československé socialistické republiky, tehdy zejména kvůli nedostatečnému počtu a kapacitě telefonních ústředen. Na přidělení telefonu do svých bytů tehdy museli lidé čekat řadu let. Druhý vrchol nastal po polovině 90. let minulého století, kdy vzrostl počet veřejných telefonních automatů v republice až na přibližně 30 tisíc," upřesnila Lucie Pecháčková.



O každém telefonním automatu má společnost O2 přesné informace. Například o tom, kolik z konkrétního telefonního automatu bylo uskutečněno hovorů, kolik peněz je v kasičce či jestli je automat v pořádku nebo je třeba jej opravit.



„Každý přístroj se totiž v pravidelných intervalech hlásí na centrálu a my tak můžeme celou síť monitorovat," připomněla mluvčí a dodala, že nejvíce lidé z budek volají do mobilních sítí, a to až v 66 procentech všech hovorů. Jen pět procent volajících vytáčí pevní sítě a například na tísňové linky nebo do zahraničí míří jen tři procenta hovorů.



Lidé dnes na volání z budky vzpomínají s nostalgií a považují je za zbytečné. „Pamatuji se, že jsem z telefonní budky u koleje oznamovala svým rodičům, že jsem složila státnice," svěřila se Příbramskému deníku Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu Příbram.

OTÁZKA DNE: Kdy jste naposledy telefonovali z budky?

Jiří Šťástka, Chotilsko

"To už je opravdu hodně dávno. Už je tady ani nemáme, byly i v Prostřední a Záborné Lhotě a jsou mnoho let zrušeny, asi se nevyplatil jejich provoz. Myslím, že dnes už nikomu nechybí, mobilní telefony je překonaly."

Věra Smolová, Příbram

"Vzpomínku mám asi z roku 1995, kdy jsem byla s dětmi na prázdninách v jedné vesnici u Příbrami, kde byla telefonní budka u obchodu. Každá budka měla své telefonní číslo. Měla jsem tehdy s manželem, který pracoval v Praze, domluveno, že vždycky ve středu v devět hodin ráno mi do budky zavolá, a fungovalo to."