Podobný vstup do Strakovy akademie jako Petr Fiala nezažil v polistopadové éře žádný premiér. Původně předpokládal, že hlavním jídlem ve vládním menu bude příprava úspornějšího rozpočtu a dořešení omikronové covidové vlny.

I tak to bylo velké sousto. Předem bylo zřejmé, že seškrtané výdaje jsou jen provizorním řešením, neboť koncepční řešení přijde až pro další rok. Ministru zdravotnictví Válkovi naopak pomohl ústup pandemie, který především uvolnil ruce zdravotníkům v nemocnicích. V tomto směru kabinet splnil slib a postupně zrušil téměř všechny restrikce. Přijal také sporný pandemický zákon, jehož účinnost snad definitivně vyšumí letos v listopadu, kdy by měla spatřit světlo světa opravdu kvalitní, komplexní a právně vymazlená krizová norma.

Kreativita. Díky uprchlíkům

Než stihli ministři předvést cokoliv dalšího, rozpoutal Putin svoji agresivní válku proti Ukrajině. Veškerá jejich pozornost se poslední měsíc zaměřila tímto směrem. Klíčovou úlohu po celou dobu hraje Petr Fiala (ODS). Jeho mise je zatím ověnčena chválou. Když pominu pevný a o široké vědomosti opřený postoj k Rusku, symbolickou cestu do Kyjeva za prezidentem Zelenským, aktivní účast na summitech Evropské rady a NATO, je nutné zmínit i Fialovu dobrou domácí práci.

Přesvědčil prezidenta Zemana, aby jmenoval vládu jako celek. V pozici k Ukrajině jeho zásluhou zastávají všichni nejvyšší ústavní činitelé jednotný postoj. Premiér zopakoval, že právě to je nejdůležitější, rozhodně víc než to, zda se Zemanův poradce Martin Nejedlý zuby nehty drží svého křesla. „Zahraniční politiku České republiky to nijak neovlivňuje a tento problém se nejpozději za rok vyřeší,“ uvedl s klidem sobě vlastním. Teprve čas ukáže, jak si pětikoalice poradí s kupou problémů, jež ji čeká. Prvních sto dnů ale zvládla velmi slušně.