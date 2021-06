Žádná česká vláda se nemusela zabývat krizí srovnatelnou s pandemií covidu. Jak se jejího řešení ujal Andrej Babiš a jeho tým, zajisté bude předmětem kampaně, mediálních debat a voleb samých.

Ještě důležitější než pohled do minulosti ale bude ten, jenž se upírá dopředu. K hledání efektivních nástrojů, jak vrátit českou ekonomiku do předcovidové kondice a posunout ji dál. Pohříchu to vypadá, že boj o voliče se předně bude točit kolem migrace, z níž Babiš učiní své beranidlo i muletu.

A to v zemi, kde by přistěhovalce z Afriky a Blízkého východu spočítal každý zdatnější prvňák. Místo seriózní diskuse nás zaplaví splašky lží o tom, že Piráti chtějí Česko rozpustit v muslimském moři. Nejen Japonec Okamura, ale i Slovák Babiš bude na adresu běženců hřímat No pasarán! Neprojdou! Bude kalkulovat se strachem a xenofobií svých příznivců. Má to muž, který chce být znovu premiérem, zapotřebí?