Přesto je válka u nás všudypřítomná. Obavy, strach, nejistota, překvapení, otázky.

Na bojové scény, zničené domy, prchající lidi jsme si jakoby zvykli při sledování televizních záběrů z Afghánistánu, Iráku, Čečenska…. Ale Ukrajina? Je za rohem. Většina z nás se s Ukrajinci žijícími v Čechách, na Moravě a ve Slezsku mimoděk potkává každý den. Je to osobní, blízké.

Od dnešního rána, kdy začaly dopadat první ruské střely na ukrajinské cíle, jsem mluvil s mnoho lidmi a každý se ptal na jedno: Co bude dál? Co se stane, až přesila ruských vojsk zničí, co má v plánu, až definitivně ukradne další část cizího území a vojenskou silou zajistí změnu legitimní vlády.

Na tuto otázku ale teď nikdo nedokáže odpovědět.

Putinova agrese

Zločinný útok nařízený vládcem Kremlu je však faktem, ať dopadne jakkoli. Co může a má udělat naše země a společenství západních států? Zejména dvě věci: Co to půjde pomáhat napadené Ukrajině a co nejúčinněji dát Rusku najevo, že jeho zlý čin je absolutně nepřípustný. Projevy západních politiků, včetně jasného vystoupení našich, naznačují, že státy sdružené v Evropské unii, NATO a jejich spojenci se dokážou s těmito úkoly vyrovnat. Musíme počítat s tím, že vyřazení Ruska ze světového obchodu bude mít dopady na naši beztak těžce zkoušenou ekonomiku a na každého z nás. Tuto cenu bychom měli nést bez zaváhání. Na jasnou agresi musí přijít jasná odpověď. Nejen proto, že se to patří. I z pragmatických důvodů. Když útočník není potrestán, zpravidla útočí dál.

Není to ale záležitost jen příštích dnů. Covidová epidemie převrátila naše životy. Ukázala, jak jsou křehké. Putinův útok převrátil naše povědomí o bezpečnosti. Stejně jako s covidem se s tím musíme naučit žít dlouhodobě. Armáda už nesmí být vedlejší položkou v rozpočtu a na mír v Evropě se přestaneme dívat jako na samozřejmost.

Roman Gallo

Šéfredaktor Deníku

Tento komentář vyjadřuje stanovisko listu Deník