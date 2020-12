Velké rozdíly v úrovni epidemie jsou ovšem faktem a vláda si s ním musí nějak počít.

Málokdo už pamatuje jaro. Vystrašení byli všichni. Když epidemie propukla zvlášť zuřivě na Litovelsku a Uničovsku, úřady oblast uzavřely a nasadily tam tvrdou karanténu. Lidé nemohli cestovat, směli jen na nejnutnější nákup. Fungovalo to. Podobně už dřív zabraly tvrdé karantényv Itálii. Ta byla tehdy nejpostiženější zemí. Tou je teď Česko.

Vláda s velkou slávou před chvílí řekla, že se bude chovat, jak PES štěkne. Všechno mělo být hezky nalinkované, a není. Chlupáč je lstivý jako Pýthie: Třetí stupeň udrží, měly by se tedy otevřít obchody. Jenže udělejte to, když je Vysočina skoro na pátém stupni. Zavřít ji vláda nechce a asi ani neumí. Jak by tedy zabránila tomu, aby lidé jezdili odtamtud za nákupy do Prahy?

Není to legrace.

Obchodníci, ale i restauratéři a hoteliéři nutně potřebují otevřít. Jeden z nich dokonce pošetile otevřel na vlastní pěst. Tedy veřejně. Tajně se to děje patrně zhusta, jak dosvědčí pánové Prymula a Faltýnek.

Vláda teď prostě nemá dobré řešení. Buď otevře po celé zemi a riskuje nový úder covidu, který už může zlikvidovat dosud hrdinné zdravotnictví. Anebo nechá zavřeno a může zlikvidovat tisíce podnikatelů a mnohonásobek pracovních míst.

Na PSA se spoléhat nemůže. Vědecká data jsou též na hraně. Hodil bych si kostkou, ale předtím se pomodlil.