Kdo může či nemůže učit

Když stojí paní učitelka před třídou šestiletých dětí, je důležité, aby měla doktorát z matematiky, nebo aby věděla, jak prvňáčky zaujmout? Je evidentní, že zásadní je pedagogické umění, schopnost podnítit v žácích hlad po znalostech a vzdělání, rozvíjet jejich nadání a pomáhat těm, kterým to až tak nejde. Právě proto se politická reprezentace a odborná veřejnost před šestnácti lety shodla, že by všichni kantoři měli mít pedagogickou průpravu. Tedy aby nejen věděli, co učit, ale také jak.

