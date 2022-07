Obchodníci u vesla

Výzkumy skutečně potvrzují, že čím vyšší stupeň vzdělání, tím snazší uplatnitelnost na trhu práce. Zároveň se nesměle mluví o tom, že boom víceletých gymnázií má negativní dopad na kvalitu druhého stupně ZŠ a prohlubuje nerovnosti ve vzdělání. „Představte si, že by děti zůstaly na základních školách, což by vytvořilo kapacitu, kterou nemáme. Je to úžasná myšlenka, ale otázka je, jak se to bude prosazovat,“ uvedl v rozhovoru pro Deník ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

Zároveň podpořil Hřibův záměr na zvýšení počtu míst na gymnáziích až o dva tisíce. To není v rozporu, neboť promyšlený návrat ke čtyřletým maturitním oborům včetně gymnázií je správný. Neřeší ovšem otázku, kdo bude nejen v hlavním městě stavět domy, zavádět elektřinu, opravovat pračky a vařit v restauracích.

Až se covid zeptá, co jsme dělali v létě

Vycházet vstříc rodičům je dobrá myšlenka, až na to, že i oni občas potřebují šikovné ruce řemeslníků, zedníků a instalatérů. Jen si myslí, že by to měly být děti těch druhých. Nebo Ukrajinci. Nebudou. A politici to vědí.