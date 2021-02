Co tam ale dělal Milan Hnilička, poslanec hnutí ANO a šéf Národní sportovní agentury? Je tak naivní, nebo načichl papalášstvím? Včera se vzdal mandátu a o jeho dalším osudu ve vedení agentury má prý rozhodnout vůle sportovního prostředí. A co vůle voličů? Nacházíme se nejen v covidové bouři, ale také v předvolební kampani. Andrej Babiš si podobné úlety nemůže dovolit. Potřebuje každý hlas.

Měl by být ovšem důslednější. Hnilička okamžitě odchází ze sněmovny, ale Jaroslav Faltýnek tam po obdobném skandálu dřepí dodnes?

Dvojí metr panuje i v očkovacích kauzách. Šéfovi VZP Zdeňku Kabátkovi stačí, když prohlásí, že mu přednostní očkování doporučil lékař. Je jedno, že mu je 50 let a není zdravotník, neboť do jeho anamnézy nikomu nic není. Až na to, že původně o medicínských důvodech ani necekl.

Funkci si bez problémů udržel. Na rozdíl od exředitele Státního zdravotního ústavu Březovského, jenž raději po nátlaku rezignoval. Co to je za hry, podrazy, protekční šachy? Kdo za kým stojí a činí ho nedotknutelným? Jenže všeho do času. V říjnu přijde zúčtování