Prezident Miloš Zeman stále leží na jednotce intenzivní péče. V pátek přišla z Ústřední vojenské nemocnice povzbudivá zpráva, že se jeho zdravotní stav mírně zlepšil. Hlavu státu navštívil exprezident Václav Klaus a včera také ombudsman Stanislav Křeček.

Co z toho plyne? To právě nikdo kromě lékařů neví. Jisté je, že Zeman je při vědomí a komunikuje. Při podpisu listiny k ustavující schůzi sněmovny si uvědomoval, že ji svolává na nejzazší možný termín, jak uvedl na videu. A v tom je jádro pudla.

Prezident leží na lůžku, tudíž není schopen vykonávat pracovní povinnosti typu předávání vyznamenání, audience velvyslanců, zahraniční cesty. Nezdá se však, že by nemohl přijmout demisi Babišovy vlády a jmenovat nového premiéra. To je věc svěží mysli, a my netušíme, jak na tom Zeman po této stránce je.

Proto se do vyjádření senátorů a adeptů na křeslo ministra spravedlnosti vkrádá velice opatrný tón. V dané situaci totiž nejde tolik o tělo jako o ducha. Obávám se, že po 8. listopadu čeká zákonodárce přetěžký úkol, neboť je něco jiného přechodně zbavit pravomocí prezidenta třeba kvůli plánované transplantaci plic, nebo tak učinit na základě pochyb o jeho svéprávnosti. Tam může tápat i medicína.