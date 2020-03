„Stát se s námi vyrovná,“ řekl posmutněle Jiří Hamza, šéf biatlonového svazu. Po finanční stránce určitě. Premiér Andrej Babiš slíbil, že ve státní kase najde padesát milionů. Ztráta za závody bez diváků bude sanována…

Dobře. Otázka je jiná: Proč jen biatlon? Jak to, že fotbal či hokej se budou dál hrát před fanoušky? Abyste byli v obraze tak včera rozhodla Bezpečnostní rada státu kvůli koronaviru. Chápe to málokdo. A to zdůvodnění? Divné, divné.

Adam Vojtěch, šéf resortu zdravotnictví, vysvětlil celou situaci tak, že na biatlon by přijeli lidé z ciziny. U fotbalu a hokeje nebudeme lustrovat dle národnosti? Kdepak, poslední kroky zodpovědných lidí působí chaoticky. Mluvit o zachráněném derby je populismus spíše jde o pragmatický verdikt. Někdo mohl usoudit, že i dotčené kluby by v případě zavřených stadionů chtěly zaplatit za ušlý zisk.

A dál? Kdo ví, co se ještě stane. Příklady z ciziny naznačují, že koronavirus dusí svět sportu čím dál víc.