Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v majetkovém přiznání původně nahlásil5 nemovitostí, postupně se zjistilo, že jich vlastní 65. Dále tvrdil, že klinické studie, které provádí, nejsou ziskové, nyní přiznal, že za ně dostal 30 milionů, což vyfakturoval na živnosťák na kosmetické služby.

Většina tohoto majetkua příjmů v jeho předchozím přiznání ke konci roku 2019 chybí. Tehdy jako šéf vinohradské nemocnice nahlásil vlastnictví pěti nemovitostí a podle serveru Seznam Zprávy neuvedl žádný vedlejší příjem.

Arenbergerova kožní ordinace, která provádí testy nových léčiv, přitom funguje více než 20 let. Podle Transparency International hrozí ministrovi za nekompletní majetkové přiznáníz předchozího roku pokuta v řádu desetitisíců korun. Když se na to přišlo, tak jen poděkoval novinářům, že mu pomohli objasnit rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním.

Hlas lidu na sociálních sítích je jasný. Pokud by fungovalo odvolávání politiků, po kterém volá například SPD a částečně i Piráti, nejspíš by už byl z funkce pryč. Průměrně informovaný občan totiž lékaře stále považuje za spasitelskou figuru ze seriálu Nemocnice na kraji města. Podobně jako Dr. Štrosmajer Miloše Kopeckého, legendární lékař má léčit, trousit zrnka moudrosti, jeho humor má mít hloubku, zkrátka je něco mezi knězem a Bohem, což je vlastně správně, neboť s oběma má společné, že se stejně jako oni pohybuje na pomezí života a smrti.

Pohled na ředitele nemocnice, který do přiznání zapomene napsat 60 nemovitostí a který vedle řízení nemocnice ještě stihne působit v soukromých firmách, je pak nečekaný. Když si do obrázku doplníme dceru předchozího ministra Prymuly, která za 5 let vykázala obrat 117 milionů za poradenství, tak se nám ukazuje dvojí pohled na obor jejich činnosti. Na jedné straně přepracované zdravotní sestry a na druhé schopní čímani, kteří mají do Štrosmajera pořádně daleko.

