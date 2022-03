Zdroj: Deník

Nicméně ruský prezident Vladimir Putin nám všem dokázal, že jeho skutečným zájmem je „svatá válka ruské říše“ proti demokracii a za obnovení Sovětského svazu v jeho původních hranicích, v jeho původní síle a – a to je vůbec nejhorší – s jeho chápáním mezinárodního práva jako práva silnějšího, kde silní dělají, co mohou a slabí to, co musí.

Odhadovat další vývoj je vždycky složité. Jisté v tuto chvíli je jen to, že prezidentu Putinovi se dá věřit jen v tom, že ve prospěch svých osobních cílů neváhá obětovat cokoli včetně vlastního národa, protože izolace Ruska na mezinárodní scéně, obrovské ekonomické sankce a ztráta reputace a kredibility dopadne z dlouhodobého hlediska právě na ruský národ.

Roste nebezpečí, že Rusko napadne Ukrajinu

Velkou otázkou dneška je, jak se má zachovat Západ. Často teď slýchám, že musíme Ukrajině pomoci i vojenskou silou. Nicméně to by znamenalo faktickou válku mezi Severoatlantickou aliancí na straně jedné a Ruskem na straně druhé. A není třeba připomínat, že takový konflikt by nás přiblížil jaderné válce, jejíž dopady by byly nedozírné.

Klíčové jsou teď dvě věci: jednota a respekt k právu. Vladimír Putin se dlouhodobě snažil jednotu NATO podrývat všemi možnými způsoby. Jenže svými posledními kroky docílil pouze toho, že je NATO jednotnější, než kdy bylo. A respekt k mezinárodnímu právu je klíčový právě proto, že Rusko jej nerespektuje. A my musíme jasně ukázat, na jaké straně stojíme a jaké jsou naše hodnoty.

Petr Pavel

je bývalý předseda vojenského výboru NATO a bývalý náčelník generálního štábu české armády

Právě hodnoty jsou totiž tím, o co se nyní hraje. Rusku nejde jen o Ukrajinu. Vladimir Putin stejně jako jiní diktátoři například v Číně či Íránu totiž vnímá svět jako arénu pro velké hráče, kde malé země hrají roli v lepším případě komparzistů, v horším případě vazalů. A právě takovýto pohled musíme razantně odmítnout. Pokud bychom jej totiž akceptovali, ohrozíme tím i svoji svobodu a svoji nezávislost.

Proto musíme Ukrajině především ukázat, že v tom není sama. To znamená uplatnění všech sankcí, které připadají v úvahu, a zároveň veškerou myslitelnou materiální pomoc od pomoci humanitární po dodávky zbraní a munice, aby se mohla Ruské agresi efektivně bránit. Ukrajinci dlouhodobě ukazují odhodlání svou vlast bránit a naší rolí je poskytnout jim k tomu prostředky. Svým způsobem totiž brání i nás.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.