Deník kvůli podrobnostem o aplikaci Tečka oslovil ministerstvo zdravotnictví. Jeho tiskový odbor ale prozatím nechal jeho otázky bez odpovědí.

Potíže s elektronickým potvrzováním o očkování či negativních testech zaznamenaly také cestovní kanceláře. Lidem, kteří využívají jejich služby, ale naštěstí v zahraničí pomáhají jejich delegáti, kteří jsou na tyto situace vyškoleni. „Někdy si ji lidé nemají jak stáhnout anebo vytisknout, takže jim pomáháme i v těchto případech,“ řekl Deníku Petr Kostka z cestovní kancelář Exim Tours. S různými aplikacemi si podle něj nevědí rady obvykle zejména starší lidé.

Do neřešitelných situací se ovšem mohou dostávat také turisté se staršími tlačítkovými telefony. Příkladem je Petr Korál z Prahy, jenž se minulý týden vracel z dovolené v Bulharsku. Zřízenci na letišti po něm již na letišti v Burgasu vyžadovali v elektronické podobě vyplněný příjezdový formulář s QR kódem, který na „klasickém“ mobilu pochopitelně vyplnit nelze.

„Nakonec mě po tři čtvrtě hodině a šíleném stresu pustili, ať si to vyřeší v Praze,“ řekl Korál Deníku. „Bál jsem se, že tam budu muset zůstat, a pořád mi to nikdo nevysvětlil, stále to nechápu,“ prohlásil.

O aplikaci Tečka



- je dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android

- obsahuje QR kód vybavený digitálním podpisem, který chrání proti padělání

- po přihlášení do Očkovacího portálu se automaticky načítají aktualizace certifikátů (druhá dávka očkování, nové výsledky testů)

- parametry a podpisové certifikáty států EU aktualizuje každých 24 hodin

- platnost staženého certifikátu lze ověřit i bez přístupu k internetu

- platný certifikát se zobrazí v zelené barvě, neplatný červeně



Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Další cestovatelé si na Facebooku stěžovali zase na to, že jim letecká společnost při cestě do Švédska neuznala platný covid pas. Letadlo podle nich odletělo, aniž by si cestující mohli na místě zařídit narychlo test.

„S těmito případy se setkáváme, jedná se spíše o ojedinělé situace,“ připustila pro Deník mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová. „Problém může vzniknout v důsledku vlastních bezpečnostních pravidel konkrétní letecké společnosti nebo chybnou informací leteckého dopravce o aktuálních pravidlech vstupu do cílové destinace,“ konstatovala.

Nařízení Evropské unie o covidovém certifikátu podle Davidové nenařizuje dopravcům pustit na palubu cestujícího s covid pasem nebo obdobným potvrzením. „Letečtí dopravci tak mají podle našeho názoru právo stanovit si vlastní podmínky ohledně nástupu na palubu letadla, samozřejmě pokud takové podmínky nebudou v rozporu s jinými normami,“ míní mluvčí.

Úřady jsou na dopravce krátké

Ministerstvo zahraničí ale podle Davidové ale v těchto případech nemá vůči leteckým dopravcům žádnou pravomoc. Zklamaní zákazníci se podle ní mohou obrátit na Úřad pro civilní letectví. Lidé by se proto ještě před cestou měli nejprve důkladně informovat o podmínkách vstupu do cílové země na webových stránkách ministerstva zahraničí i u konkrétního leteckého dopravce.

Podle Kostky z Exim Tours by lidé zejména měli být důkladně vybaveni všemi potřebnými dokumenty. „Nejlepší je mít u sebe vždy připravený certifikát s QR kódem,“ tvrdí Kostka. I když v době odjezdu z Česka je cílová země označena v příznivé barvě, za pár dní může být všechno úplně jinak. „Vláda v tomhle postupuje velice nesystémově a dělá změny ze dne na den. Veškeré potřebné dokumenty se proto klientům mohou hodit, kdyby se daná destinace z rozhodnutí vlády dostala na jiný stupeň,“ dodal Kostka.