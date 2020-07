I když je už dnes většina mobilních navigací zdarma, své předchůdce v lecčems předčí. K dokonalosti jim nicméně stále něco chybí. Zvlášť při dalekých letních výpravách byste proto neměli spolu se zapnutím Waze, Google Maps nebo aplikace Mapy.cz vypínat vlastní úsudek.

Domácí Mapy.cz vynikají nad konkurencí přehledným grafickým podáním vlastních map i mírou detailu od lesních pěšin přes turistické přístřešky či splavnost jezů. Jako jediné dokážou nabídnout škálu atraktivních výletů z vybraného místa, výškový profil trasy nebo aktuální ceny benzínu nejen v Česku. Navigovat se teprve učí. Před pár týdny přibyla do jejich mobilní aplikace dopravní mapa zobrazující tuzemskou intenzitu dopravy i objížďky. Tato funkce však není bez chyby, například objížďku na trase z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště Mapy.cz neznají.

Na kolo neposlouží

Jejich hlavní konkurent, světový hegemon Google Maps, tuto objížďku zná. Kromě toho má dobrý přehled o hustotě dopravy po celé Evropě a doporučí vám dobře hodnocený motorest na trase. Na Google Maps ale kvůli nízkému kontrastu nejsou patrné silnice nižších tříd ani hranice obcí. Ty jsou přitom pro řidiče důležitější než třeba sjezdovky nebo přírodní rezervace, kterým 'Google dává při zobrazení přednost. A na cyklovýlety jsou Google Maps prakticky nepoužitelné.

Aplikace Waze potěší hlavně vyznavače sociálních sítí. Uvidíte v ní, kde a jakou rychlostí se pohybují ostatní uživatelé. Můžete nahlásit výmol, rychlostní radar nebo komplikaci na trase, případně poděkovat těm, kteří tak učinili před vámi. Pokud jste flexibilní, Waze vám poradí, v kolik vyrazit, abyste se vyhnuli kolonám. Kromě autonavigace ale prakticky nic dalšího neumí a sociální funkce se mohou časem zprotivit.

Mobilní navigaci proto volte podle momentálních potřeb a vlastních preferencí. Pokud máte tablet, můžete si pustit dvě mapové aplikace vedle sebe a tím jejich nedostatky vykompenzovat. Druhou možností je využít asistence spolujezdce.

Pozor na baterii

Nezapomínejte, že navigace je velkým žroutem baterie. Neustále zapnutý displej, na přímém letním slunci navíc často s maximálním časem, sledování polohy či přepočítávání tras zkrátí výdrž přístroje jen na několik málo hodin. Řešením je dostatečně dlouhý napájecí kabel, který vám nebude překážet při řízení, a bytelný držák, na který v případě potřeby dosáhne i spolujezdec. Potřebujete-li v autě nabíjet ještě nějaké další zařízení, pořiďte si malý rozbočovač do autozapalovače. Pokud mobil či tablet umístíte na čelní sklo, připravte se za slunečných dnů na to, že se jeho teplota může zvýšit natolik, že se vypne.

Při delších cestách může neúměrně narůst i spotřeba dat. A protože ceny mobilních datových balíčků v Česku patří k nejvyšším v Evropě, vyplatí se stáhnout si mapy předem pomocí Wi-Fi. Zatímco Waze umožňuje stažení naplánované trasy, v Google Maps si můžete stáhnout libovolný obdélníkový výřez mapy a Mapy.cz v paměti telefonu uchovají dokonce celé kraje či státy.

Plánujte předem

Mnohasetkilometrové cesty k moři se vyplatí plánovat předem na počítači. Díky tomu vás nezaskočí objížďky, v klidu si rozvrhnete pauzy na odpočinek a občerstvení, vytipujete vybavená odpočívadla i čerpací stanice s výhodnými cenami. Pokud jste přihlášeni pod svým účtem, můžete si pak trasu včetně všech bodů zájmu uložit (Mapy.cz) nebo přímo odeslat do telefonu (Google Maps). Pro všechny případy také neuškodí vytisknout si itinerář cesty.

Komplikovanější to je se zjišťováním cen mýtného. Všechny tři nejpoužívanější navigace se dokážou na povel vyhnout placeným úsekům. Mapy.cz nabízejí možnost objíždět mýtné jen ve vybraných zemích. Co když má ale motorista například českou a rakouskou dálniční známku, ale už se mu nechce platit mýtné za rakouské tunely či slovinské dálnice? Pomůže web či aplikace ViaMichelin, která při plánování zohledňuje vedle času a vzdálenosti také finanční stránku. ViaMichelin zná cenu všech mýtných úseků a do nákladů zahrnuje i palivo dle zadaného modelu vozu. Bohužel není v češtině.