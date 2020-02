Už od roku 1911 vítá Ejemova chata na Červeném vrchu turisty a výletníky. Díky nadšencům žije místo u Dobroměřic bohatým životem. Mají tam vlastní med od včel, které chovají přímo na kopci, nabízí k občerstvení regionální produkty. Koncerty, promítání, besedy, oslavy, pochody, ale i pohodové rodinné výlety a vycházky, to vše je chata na „Červeňáku“.

Jan Žalud, který se ve volném čase o chatu stará, má další a další nápady, jak život na místě s nádherným výhledem na Lounsko dál oživovat. „Nebylo to tak, že bych nějakou rozhlednu hledal já. Rozhledna si našla mě,“ vypráví Jan Žalud, jak se dostal na Ejemovu chatu.

„Původně jsem Červeňák našel jako zajímavé místo pro pořádání narozeninových koncertů. Později, když se turisté jako vlastník rozhodli s tehdejšími nájemci rozloučit, zeptal se mě jejich šéf pan Chaloupek, jestli si to nechci vzít na hrb. Moc jsem nevěděl do čeho jdu, ale hned jsem si představil, co všechno by tam šlo dělat líp. A dlouho jsem vlastně neváhal. Říkal jsem si - na pár let, ale letos budu načínat osmou sezonu,“ usmívá se muž, pro kterého je provozování turistické chaty stále jen hobby, příspěvkem k veřejnému životu, zaměstnán je jinak v Praze.

Každoročně na Ejemově chatě nabízejí bohatý kulturní program. Promítání v rámci projektu Jeden svět, cestovatelské přednášky, slam poetry a další. Loni tam zahrála například také kapela Zrní. „Kultura pomáhá především rozvinout energii tohoto místa,“ říká Jan Žalud s tím, že ekonomicky takové akce velkým přínosem nejsou. Finančně s provozem pomáhají například oslavy. Přesto provozovatel nechce na kulturní program rezignovat, naopak. „Promítání bude pokračovat. Letos také plánujeme první výstavy v nové galerii, ta byla nápadem turistů. Dlouho už mám v plánu nechat tady zaznít klasickou muziku. Venku, se vším tím výhledem okolo. Vidím to celkem v živých barvách, ale taky jsem zjistil, že je to finančně náročná záležitost. Uvidíme, jestli se to povede. A nějakou zajímavou známější kapelu taky chci dovézt,“ plánuje Žalud.

Provozovatele nejvíce trápí další a další překážky v podnikání, hrozby velkých postihů. Naopak nejvíce potěší některé návštěvy. „Když se tu zastavují potomci zakladatelů i stavitele chaty a líbí se jim tu,“ pokračuje nadšenec z Loun.

Nedávno bylo u chaty, kterou každý rok navštíví více výletníků, opraveno zábradlí a chodník, zvětšeno podium. Turisté už na začátek dubna připravují tradiční „odemykání Červeňáku“. V sezoně bude opět díky nadšencům určitě otevřeno o víkendech. Loni se podařilo přidat také pátek. Jak přesně to bude letos, musí zájemci sledovat na stránkách chaty či facebooku. „Pořád narážím na Louňáky, kteří tady ještě nikdy nebyli. To je ten cíl, aby se Červeňák stal samozřejmým výletním bodem pro místní. Jezdí sem i lidi hodně zdaleka a všichni říkají, jaké nádherné místo tu máme,“ dodává Jan Žalud.