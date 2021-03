Nepřístupná je pouze zrekonstruovaná hradní věž s dobovou expozicí, do dalších prostorů je vstup volný. „Mám to místo rád, má zvláštní atmosféru. S rodinou jsme tu už několikrát byli a vždy se rádi vracíme,“ uvedl v sobotu Jiří Bulava. K hradu vede z historického centra stejnojmenné obce Starý Jičín pohodlná asfaltová cesta. Vzhledem k současné sněhové pokrývce je však nutné zvolit vhodnou obuv.

Zřícenina již na první pohled působí zajímavě, až tajemně. Nádvoří je upravené, po výstupu do horní části se mohou lidé v několika místech ponořit i do poodkrytého podzemí. Co se uvnitř nacházelo, není jasné. Je pouze na fantazii návštěvníků, aby si to zkusili představit. Pod jedním z výklenků se našlo i místo pro lavičky, které přímo vybízely k hradnímu pikniku, čehož během naší sobotní návštěvy využilo hned několik příchozích.

Strategické místo

Z hradu je nádherný výhled na celé okolí. Majitelé ho postavili na dobrém a strategickém místě. „Vznikl na konci 12. nebo na počátku 13.století. První písemná zmínka o něm pochází z 14. 7. 1240. Byl postaven na místě původní dřevěné tvrze a díky své strategické poloze a širokému výhledu do okolí plnil především vojenskou úlohu jako ochrana takzvané Jantarové stezky od Jadranu po Baltické moře,“ lze se dočíst na webových hradních stránkách.

Hrad je i tradičním místem řady setkání a kulturních akcí. Ty jsou naplánovány i na letošní rok. Některé však již musely být kvůli koronavirové situaci zrušeny, další jsou přesunuty, u jiných ale organizátoři věří, že se uskuteční.