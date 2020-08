Spousta lidí okamžitě vytahuje mobilní telefony a fotí. Všechny zajímá, jak je Antonín Papšík s partou tesařů daleko. Replika vyhořelého kostela tady roste jedna báseň. Tesaři z valašské obce Hošťálková si tak v beskydském podhůří v Gutech připadají jako na jevišti. Lidé ze širokého okolí i z ještě větší dálky sledují, jak jim jde práce od ruky.

„Ze střechy slezu až v poledne…“ vzkazuje přes kolegy šéf rodinné tesařské firmy Antonín Papšík mladší. Ani ostatní z desítky dělníků pohybujících se na stavbě nechtějí zahálet.

Za sebou mají už čtyři týdny v Gutech a před sebou nejméně jednou tolik. Hotovo plánují mít do konce srpna. Jindřich Stolarz je nepokrytě obdivuje: „Všechno to dřevo klínujou!“

Na vznik repliky kostela Božího Těla ze 16. století se jel podívat z Karviné. Se ženou a vnučkou si udělal výlet jen pro tuto příležitost. Nevěřícně pohlíží na kříž zachovaný navzdory ničivým plamenům. Podle místních je to zázrak…

NÁVRAT DO STŘEDOVĚKU

Stavbu můžete sledovat jen z bezpečné vzdálenosti. „Dovnitř na stavbu nemůžete,“ upozorňuje jeden z valašských tesařů a ukazuje na kameru (bezesporu i s nočním režimem) hlídající okolí. Z volně přístupného hřbitůvku je nicméně postup prací při obnově kostela zřejmý.

Ogaři dělají jako ve středověku; z vybavení pro 21. století mají alespoň jeřáb.

Jan Gryga je zdejší rodák, usedlík a zdůrazňuje, že evangelík. „Já chodím do našeho zděného kostela, ale tady ten mám taky v srdci, byť byl a bude katolický. Od dětství jsem tady chodíval na poutě a později i na společenské akce,“ říká. Když jde kolem, zastaví se a sleduje, jak obnova probíhá.

„Za tři týdny zvedneme zvonovou stolici,“ říká Papšík z dřevěného lešení a mává směrem k charakteristické věžičce. Na tu kolegové přibíjejí drobné šindele. Většími pak pokrývá střechu kostela jiný z tesařů. Nebrzdí je prý ani špatné počasí. Když prší, zakryjí co jde a dělají něco uvnitř v suchu.

Požár dřevěného kostela v Gutech:

„Sledujeme, jak roste. Ale už nikdy to nebude ten, co býval. Vevnitř historické malby a to ostatní, původní,“ říká Alois Kos z nedalekých Oldřichovic.

Kostel v Gutech navštěvuje od dětství (a na hřbitůvku tu má pochovány příbuzné). Dodává, že právě tuto neděli uplynou tři roky od úmyslného vypálení.

K TÉMATU

Původní kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení kostela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka na tři a půl roku, osm a devět let do vězení. Nejvyšší trest dostal mladík, jenž akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, v době činu ale nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který je na místo přivezl. Hrubá stavba nového kostela vyjde na 20 milionů korun, dalších šest až sedm milionů bude stát vybavení a technické zajištění.