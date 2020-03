Vyrazit do světa na vlastní triko je jednodušší, než se zdá. Nejtěžší bývá najít odvahu pro první krok. Možnost cestovat po světě totiž máme prakticky všechny, ale jen malá část z nás se skutečně sbalí a vyrazí. Velká škoda. Kromě přírodních krás a historických monumentů totiž při single cestování poznáte hlavně samu sebe, a to je zážitek nad zážitky.

Na začátku první samostatné cesty možná budete mít smíšené pocity – děláte obrovský krok do neznáma, musíte se naučit spoléhat se jen sama na sebe, máte strach a nesčetněkrát vás napadne, proč jste si místo nákupu letenky raději nedala pár pohlavků. Jakmile ale zvednete kotvy, budete den po dni otrkanější, svobodomyslnější a méně ustrašená. Sebejistější.

Pokud si pro začátek nevyberete příliš bláznivou destinaci a dopředu si o ní něco nastudujete, nemusíte mít z cestování obavy. Díky internetu se dá dopředu zjistit a zajistit skoro všechno a do odlehlejších destinací bez signálu je vždycky možné vzít si starého dobrého papírového průvodce nebo si ho pořídit ve formě e-knihy.

Pravděpodobnost, že by vám na cestě šlo o život, je skutečně mizivá. A pokud už k nějakým patáliím přeci jen dojde, většinou si za ně člověk může sám. Každá taková chyba je ale vynikající lekcí, kterou už nebudete chtít opakovat. Nechat batoh bez dozoru nebo věřit někomu, že ho pohlídá? Zabouchnout si klíče od pokoje? Nechat si uletět letadlo? Díky, jednou to bohatě stačilo.

Chrámový komplex Vat Phou v Laosu - místo, kde se člověk spojí s přírodou:

Úsměv to vyřeší

Cestovat sama jako žena má spoustu výhod a často stačí se jen hezky usmát. Důležité je nebát se, naučit se vytipovat si dobrý a důvěryhodný objekt a umět se správně zeptat. Ale taky se nesmát zase příliš, aby vás třeba v arabských destinacích nenásledoval špalír mlsných lovců.

Ano, každá destinace má svá rizika, ale ta nejsou o moc větší, než když jdete v noci sama domů. Dobré je na sebe příliš neupozorňovat – nebýt příliš hlasitá a nenosit vyzývavé oblečení či výrazný make-up. Nebojte se, na vašem putování bude mnoho příležitostí se hezky obléct a namalovat, protože rozhodně ne každý den budete sama. Single cestovatelky jsou všude a rády se sdružují.

Vypadat "lokálně"

V zemích, kde je vhodné nosit dlouhý rukáv a kalhoty či sukně pod kolena nebo si zahalovat vlasy, je dobré se nesnažit odlišit. Je to stejné, jako byste se do opery oblékla do riflí, které mají víc děr než látky. Zapadnout mezi místní se vám sice stejně nepovede, protože nejen zavazadlo, ale především oči prozradí, odkud jste se vzala, ovšem nebudete na sebe alespoň strhávat zbytečnou pozornost. A také ukážete, že máte úctu k místním tradicím, což vám v komunikaci s vašimi hostiteli jedině pomůže.

Single cestování také rozhodně neznamená, že byste musela spát pod skalními převisy, mýt se ve vodopádech anebo se stravovat s každým živočišným druhem, na který po cestě narazíte. Je velmi obvyklé, že si po několika dnech nebo týdnech opravdového dobrodružství dopřejete luxusnější hotel nebo třeba den odpočinku u bazénu s dobrým jídlem a drinkem. Dobrodružnou složku můžete také samozřejmě vynechat celou. To všechno je normální – nakonec tu jde v první řadě o to, aby vám na cestě bylo dobře.

Až si budete balit batoh, tašku nebo kufr, myslete na to, že nejlíp se vám bude cestovat na lehko. Snažte se tedy sbalit jen to nejnutnější. Nejdůležitější jsou pohodlné boty, ať už na chození po horách, nebo po památkách, a teplé oblečení. Všechno by také mělo být pohodlné, aby vám nic nebránilo v rozletu.

Jak se budete cítit, až se vrátíte? Jinak. Dospěle, nezávisle, sebevědomě. A nejspíš už cestou domů budete vymýšlet, kam sama se sebou vyrazíte příště. Single cestování je totiž těžce návykové. Dokonce tak, že vaše další dobrodružství bude mít už jen jednosměrnou letenku.

Udělat první krok

Ty největší překážky obvykle leží v naší hlavě. Tohle jsou důvody, které nám v cestě brání nejčastěji, a způsoby, jak je překonat:



PRÁCE

Pokud se do světa chcete vydat na víc jak měsíc, je možné, že pro to váš šéf nebude mít pochopení a přijdete o práci. Není to ale práce jediná. Rozhodně se vrátíte nabitá energií a schopná domluvit se cizím jazykem… A nové dveře se samy otevřou.



VZTAH

Pakliže je váš partnerský vztah pevný a stojí za to, neměla by ho vaše cesta zničit, ale naopak posílit. Chvilka odloučení vztahu často prospěje.



STRACH ZE SAMOTY A SELHÁNÍ

Sama na cestách jste jen tehdy, pokud se tak rozhodnete. S trochou opatrnosti se není čeho bát. Naopak budete překvapená, kolik lidí vám nezištně pomůže a poradí.



MÍNĚNÍ OSTATNÍCH

Lidi ve vašem okolí vám většinou budou jen závidět, protože sami nenašli tolik odvahy. Vy budete mít historky k vyprávění na celý život a single cestování vás změní jednou provždy.



PENÍZE

Pokud nemáte peníze nazbyt, zkuste zvážit, zda byste si na cestě nedokázala přivydělat. Můžete učit jazyky, psát blog, pracovat online, překládat, a pokud to není ono, vždycky je možné pracovat rukama, pomáhat s úklidem nebo s dětmi.



JAZYK

Neumět jazyk je sice problém, ale nemělo by vás to zastavit. Vždy se najde cesta, jak se dorozumět, obzvláště v dnešní technické době.



JAK TO TAKÉ MŮŽE JÍT

Méně odvážné cestovatelky mohou vyrazit na poznávací zájezd nebo si objednat pobytový zájezd, ze kterého mohou vyrážet na výlety. „Anebo si u cestovní kanceláře či agentury nechejte připravit itinerář na míru. Zajistíme letenky, ubytování, domluvíme místního průvodce a vše další," říká Jiří Cígler z Dovolenkování.cz.

KRISTINA ABDEEN VACKOVÁ