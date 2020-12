Podvodní park ReefLine, který bude koncipován jako "zářící umělý útes", zahájí svou činnost v prosinci 2021. V té době však bude dokončena pouze první míle (asi 1,6 kilometru) celého útesu, později by měl být sedmkrát delší.

Na počátku celého projektu stála myšlenka Ximeny Caminosové, která se jednoho dne dozvěděla, že v oblasti Soutch Beach mohou být zakládány umělé útesy, jež poté doplní zdejší populaci korálů. "Pomyslela jsem si: Co kdybychom vytvořili útes, na němž se podílejí umělci?" popsala Caminosová serveru americké televize CNN s tím, že možnost propojení umění a vědy při řešení problémů udržitelnosti ji vždy fascinovalo.

Za návrhem parku stojí architekt Shohei Shigematsu ze studia OMA, který při jeho vytváření spolupracoval s týmem mořských biologů, výzkumníků a inženýrů.

Dopravní zácpa i točité schodiště

Již příští rok bude v parku k vidění například dílo argentinského konceptuálního umělce Leandra Ericha. Ten vytvoří podvodní verzi sochy, která vzbudila pozornost již v loňském roce, a znázorňuje dopravní zácpu, v níž uvízlo 66 automobilů. Toto dílo v muzeu prozatím doplní točité schodiště, které by mělo být pokryto živými korály, a jehož autorem je sám Shigematsu.

Během další fáze projektu budou odhaleny také instalace brazilského umělce Ernesta Neta a argentinské umělkyně Augustiny Woodgateové. "Chceme spolupracovat s tvůrci, jejichž dílo souvisí se životním prostředím a pomáhá zvyšovat povědomí o naléhavých problémech, kterým čelí naše planeta," vysvětlila Caminosová.

Podmořský park tak v sobě bude snoubit příjemné s užitečným. Návštěvníkům nabídne nevšední zážitek, zároveň ale poskytne prostor pro další kolonie korálových útesů. Caminosová doufá, že turisté budou parkem okouzleni. "Je to naprosto odlišný způsob vnímání umění, voda totiž mění perspektivu i gravitaci. I architekti a designéři jsou nadšeni z nových možností, které se jim nyní nabízejí," uvedla.

Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) je rychlost, s níž na jižní Floridě v posledních letech ubývá korálů, alarmující. A jak připomněla CNN, jedná se o globální problém. Nedávná studie totiž zjistila, že Velký bariérový útes - největší korálový útes světa - ztratil během posledních třiceti let přibližně polovinu populace korálů.

Jak umění pomáhá oceánům

Obavy o budoucnost korálových útesů se během posledních let několikrát promítly i do světa umění a designu. Patrně nejdále zašla společnost Pantone, která v roce 2019 zvolila barvou roku sytý odstín korálové Living Coral. A při této příležitosti varovala, že právě tato barva by kvůli rostoucí teplotě vody a blednoucím korálovým útesům mohla vymizet z oceánů.

Ve stejném roce vyrostlo u pobřeží australského Queenslandu první muzeum podvodního umění na jižní polokouli, za nímž stojí britský sochař a přírodovědec Jason deCaires Taylor. Prvními instalacemi, které zde byly umístěny, se záhy staly Ocean Siren tyčící se nad hladinou a podmořský skleník Coral Greenhouse.