Minulý týden se Slovinsko rozhodlo zařadit Česko na seznam rizikových zemí, a to zejména kvůli vyššímu výskytu koronaviru na Karvinsku. Turisté tak museli mít test na covid nebo museli podstoupit čtrnáctidenní karanténu. Následně se omezit cestování Čechů do své země rozhodlo i Lotyšsko či Estonsko a Kypr.

Tento týden však Slovinsko obrátilo a vrátilo Česko na seznam bezpečných zemí. Od úterý tam Češi mohou cestovat bez nutnosti předložit negativní test na koronavirus.

Ačkoli Řecko i Česko patří mezi takzvané bezpečné země a cestování mezi nimi má probíhat takřka bez restrikcí, může vás na letišti čekat test na chorobu covid-19. Výběr lidí, kteří budou testováni, probíhá namátkově, podle Jannise Papadakise z místní turistické agentury jednotlivé zainteresované strany pracují na tom, aby testování probíhalo co možná nejsnazším a pro turisty co nejméně zatěžujícím způsobem.

Naopak Norsko cestovní omezení uvolní

Naopak Norsko od středy 15. července uvolní cestovní omezení pro více než dvacítku evropských zemí včetně České republiky a Slovenska, jejichž obyvatelé po příjezdu do této skandinávské země již nebudou muset nastoupit do karantény. V pátek to oznámila norská vláda.

Uvolnění se bude týkat i některých oblastí Švédska, které kvůli volnému přístupu k pandemii nemoci covid-19 bylo výrazněji zasaženo než sousední Norsko a Finsko. Norská vláda se rozhodla upravit podmínky pro cesty ze zemí Evropské unie, schengenského prostoru bez kontroly vnitřních hranic a z Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Podmínkou pro vstup do Norska bez povinné desetidenní karantény je méně než dvacet potvrzených případů nákazy koronavirem na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny a zároveň v týdenním průměru méně než pět procent pozitivních testů během dvoutýdenního období, uvedl v prohlášení norský institut veřejného zdraví FHI.

Počet nových případů nemoci covid-19 v České republice se třetí den po sobě drží nad stovkou. Za čtvrtek jich přibylo 105, dosud hygienici potvrdili 12 919 nakažených. Vyléčilo se 8128 z nich, 352 lidí zemřelo. Ve většině okresů v Česku se nově nakažení neobjevují, ohniska nemoci zůstávají v Moravskoslezském kraji a na Kutnohorsku. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.