/FOTO, VIDEO/ Poslední říjnový víkend nabízí na Příbramsku i dalších místech ve středních Čechách spoustu akcí pod střechou, ale i pod širým nebem. Sváteční sobota i následující neděle patří především halloweenským slavnostem, lampionovým průvodům, strašidelným nebo dýňovým stezkám, ale i Dnům Středočeského kraje, které znamenají pro návštěvníky symbolické vstupné pouhou jednu korunu.

Z Havířského šprýmování v Hornickém muzeu Příbram. | Foto: Hornické muzeum Příbram

PŘÍBRAMSKO

Havířské šprýmování Kdy: sobota 28. října od 10.00

Kde: Březové Hory, Ševčinský důl

Za kolik: 1 koruna V rámci Dne Středočeského kraje bude v areálu dolu připraven zábavný program pro děti i dospělé inspirovaný prací, běžným životem i radovánkami březohorských havířů v době před 150 až 200 lety, kdy příbramské doly na stříbro a olovo zažívaly svůj největší rozkvět. Zábavné kvízy a pohybové aktivity s hornickou tematikou, havířská štreka, jízda hornickým vláčkem, hledání vzorků minerálů na odvalu (kladívka s sebou).

Novoknínské dýňování

Kdy: sobota 28. října od 14.00

Kde: Nový Knín, restaurace Na Merendě

Za kolik: 1 koruna

Výroba originálních svítidel z dýní, tvořivá dílna pro děti i dospělé, soutěž o nejlepší dýni, opékání špekáčků, malování na obličej. S sebou nožíky a lžíce na dlabání dýní. Dýně lze zakoupit na místě.

Podívejte se: Festival Muzika dal příležitost začínajícím kapelám z Příbrami

Představení H-index Kdy: pátek 27. října od 19.00

Kde: Čenkov, Dělnický dům

Za kolik: neuvedeno Divadlo Za Vodou Čenkov nabídne divákům v sále Dělnického domu představení H-index.

Vernisáž výstavy Čerti

Kdy: sobota 28. října od 10.00

Kde:Vysoká u Příbrami, Památník Antonína Dvořáka

Za kolik: 1 koruna

Den Středočeského kraje ve Dvořákově památníku, od 10.00 do 14.00 hodin prohlídky historické části zámečku, od 13.00 do 15.00 na kafe s ředitelem, od 15.00 Sněžibába a čert anebo dvě zimní pohádky /divadlo Harmonika), od 16.00 vernisáž výstavy Čerti.

Halloweenská party Kdy: sobota 28. října od 20.00

Kde: Nový Knín, restaurace Na Merendě

Za kolik: neuvedeno Halloweenská party, strašidelné kostýmy vítány. Hraje DJ Roligo.

BENEŠOVSKO

Den Středočeského kraje ve Vlašimi Kdy: sobota 28. října

Kde: Vlašim, zámek

Muzeum Podblanicka na zámku ve Vlašimi oslaví 28. října Den Středočeského kraje. V nabídce jsou stálé expozice, výstavy, zámecké sklepení i vyhlídková věž. Od 19 hodin proběhne koncert vítězů Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové. Tři pěvce doprovodí slovem i zpěvem tenor Jakub Pustina a na klavír zahraje Marta Vašková.

Dětský Halloween s Transformers



Kdy: neděle 29. října, od 15.00

Kde: Benešov, kulturní dům Karlov

Za kolik: 100 korun/dítě

Dětský Halloween se ponese v duchu série Transformers. Děti se mohou těšit na Transformers show s focením, Transformers Robo disco, chybět nebude ani obří Transformer. Připraveny jsou i soutěže o sladké odměny, módní přehlídka kostýmů, třpytivé líčení i sladká dílnička.

BEROUNSKO

Lampionový průvod Kdy: sobota 28. října od 18.00

Kde: Králův Dvůr, sraz na Preisslerově náměstí v Počaplech

Za kolik: neuvedeno Lampionový průvod s ohňostrojem, trasa povede od pomníku padlých v Počaplech přes sídliště Nad Stadionem, Jungmannovou ulicí a kaštankou až k zámku.

Ať žijí strašidla

Kdy: sobota 28. října od 14.00

Kde: Tetín, kulturní dům

Za kolik: 240 korun/dospělí, 170 korun/děti

Ať žijí strašidla, muzikál plný chrabrých dětí, tvrdohlavých dospělých a přátelských duchů. Příběh známý z filmu Ať žijí duchové.

Zdroj: Youtube

BOLESLAVSKO

Oslava vzniku republiky Kdy: sobota 28. října od 10.00

Kde: Mladá Boleslav, Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Za kolik: 1 koruna Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi v sobotu oslaví výročí vzniku republiky. Od 10 do 17 se tam odehraje akce Legionáři v Rusku. Návštěvníci si budou moci po celý den prohlédnout výstavu zbraní a uniforem doplněnou odborným výkladem historika. Ve 13.30 hodin ukázka střelby z polního děla 1902 vz. Putilov, které používalo dělostřelectvo československých legií v bitvě u Zborova v roce 1917, v 15.00 bojové scény za účasti vojáků i letadel.

Den Středočeského kraje na Mladoboleslavsku



Kdy: sobota 28. října

Kde: Mladá Boleslav

Za kolik: 1 koruna

Den Středočeského kraje. Muzeum Mladoboleslavska se na všech svých pobočkách otevře návštěvníkům za symbolickou korunu. Týká se to jak Mladoboleslavského hradu, tak Muzea Podbezdězí, Muzea Benátecka a Leteckého muzea Metoděje Vlacha.

KLADENSKO

Den kraje ve skanzenu Kdy: sobota 28. října od 13.00

Kde: Vinařice, hornický skanzen Mayrau

Za kolik: 1 koruna Program od 13.00 do 17.00 hodin, ukázka historické vojenské techniky, výstava historických silničních vozidel, výstava důlních lokomotiv a vozů, opakované spouštění těžního stroje Ringhofer z roku 1905, jízdy důlního vlaku.

Podzimní slavnost

Kdy: neděle 29. října od 16.00

Kde: Kladno, zámek

Za kolik: 130 korun, děti do 2 let zdarma

Cesta dýňovou stezkou za podzimními zvyky, podvečer plný světel a tmy, zábavy i zamyšlení, hudby i ticha, útlumu i barev. Uctíme naše předky a blízké, budeme tvořit, tančit a večer zakončíme průvodem světel.

Video, foto: Rock on Smečno. Hlavní hvězdou večera byl Aleš Brichta

KOLÍNSKO

Hvězdné nebe v muzeu Kdy: sobota 28. října

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: 1 koruna U příležitosti Dne Středočeského kraje sváteční program a aktivity pro rodiny s dětmi. Pouze na jeden den bude vystaven zkušební exemplář textilie Hvězdné nebe, která zobrazuje postavení nebeských těles v den a hodině vzniku samostatného československého státu.

Závěrečný koncert Tensingového festivalu



Kdy: sobota 28. října, od 14.30

Kde: Kolín, Dům dětí a mládeže

Kolín letos hostil Tensingový festival, hudební festival pro mládež, který se každý rok koná o podzimních prázdninách v jiném městě a je otevřen pro všechny ve věku 12-19 let. Vyvrcholením festivalu bude sobotní závěrečný koncert.

KUTNOHORSKO

Svatováclavská koruna v GASK Kdy: sobota 28. a neděle 29. října

Kde: Kutná Hora, GASK

Za kolik: 1 koruna O víkendu bude v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře vystavena replika Svatováclavské koruny - v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu a Dne Středočeského kraje. Republiku vytvořil v létě roku 2016 na zakázku Středočeského kraje turnovský šperkař Jiří Belda ml. Také návštěva stálé expozice GASK Stavy mysli/Za obrazem bude za symbolickou korunu.

Burza knih na Hrádku



Kdy: sobota 28. října od 9.00

Kde: Kutná Hora, České muzeum stříbra

Za kolik: 1 koruna

Od 9 do 17 hodin se tu uskuteční burza knih. V 11 a 13 hodin se odehraje komentovaná prohlídka výstavy Co nového v Českém muzeu stříbra Josefem Kremlou. Na 15. hodinu je připravena přednáška ředitelky muzea Lenky Mazačové na téma Odbojová skupina NOS na Kutnohorsku a Josef Strnad. Po celý den bude vstupné do expozic a výstav bude za symbolickou korunu. Výjimkou bude vstup do dolu, kam bude vstupné standardní.

MĚLNICKO

Halloween na zámku Kdy: sobota 28. října od 17.00

Kde: Mělník, zámek

Noc duchů, kouzel a strašidel, strašidelná stezka tajemným zámkem a zámeckými sklepy, soutěže s odměnou, malování na obličej, opékání buřtů, dýňová polévka, soutěž o nejlepší masku. Za příznivého počasí rej masek a diskotéka na nádvoří zámku.

Strašidelná stezka



Kdy: sobota 28. října od 15.45

Kde: Veltrusy, zámecký park – galerie Na konci světa

Za kolik: 50 korun

Strašidelná stezka podzimní přírodou, kostýmy vítány. V cíli dárečky. Dobročinné vstupné, návštěvníci mají mít přesnou částku.

Vyřezávání i zdobení. Zámek v Nelahozevsi ovládly dýně na všechny způsoby

NYMBURSKO

Pocta Janu Nepomuku Zedrichovi Kdy: sobota 28. října od 15.00

Kde: Nymburk, Kaple Jana Nepomuckého Pocta Janu Nepomuku Zedrichovi. Takový podtitul má koncert operní pěvkyně Edity Randové, který se uskuteční v sobotu 28. října v Nymburce. Mezzosopranistka vystoupí v kapli Jana Nepomuckého a v doprovodu harfy a houslí zazpívá melodie od Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Niccola Paganiniho či Antonína Dvořáka. Pocta Janu Nepomuku Zedrichovi. Takový podtitul má koncert operní pěvkyně Edity Randové, který se uskuteční v sobotu 28. října v Nymburce. Mezzosopranistka vystoupí v kapli Jana Nepomuckého a v doprovodu harfy a houslí zazpívá melodie od Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Niccola Paganiniho či Antonína Dvořáka.

Gloriet Fest



Kdy: do 30. října

Kde: Poděbrady, divadlo Na Kovárně

Igora Orozoviče zná veřejnost hlavně jako herce a hudebníka. V poděbradském Divadle Na Kovárně se však nyní prezentuje jinak. Už pouze do 30. října je ve foyer k vidění jeho výstava linorytů a koláží.

RAKOVNICKO

Poslední víkend s párou Kdy: sobota 28. a neděle 29. října od 9.40

Kde: Lužná u Rakovníka, ČD muzeum

Za kolik: jízdné 160 korun/dítě, 200 korun/dospělý Rozloučení s letošními nostalgickými vlakovými dobrodružstvími. Jízdy zvláštních vlaků v čele s parními lokomotivami Čtyřkolák (434.2186), Všudybylka (354.195), Heligon (414.096) nebo EP 1000 (525.101). V obou dnech dvě jízdy tam i zpět po trase Lužná u Rakovníka – Rakovník. Z Lužné odjíždí v 9.40 a 13.40 hod., zpět z Rakovníka pojedou v 10.35 a ve 14.35 hodin. Další trasa Lužná u Rakovníka (odjezd ve 12.00) – Řevničov a Řevničov (odjezd ve 12,40) – Lužná u Rakovníka. V muzeu jízdy na úzkorozchodné dráze, v provozu bude i modelové kolejiště.

Podzimní a halloweenské tvoření



Kdy: pátek 27. října od 8.00, sobota 28. října od 13.00 a neděle 29. října od 17.00

Kde: Nové Strašecí, muzeum T.G.M.

Za kolik: 30 korun

Podzimní a halloweenské tvoření, strašidelná stezka, tradiční hledačka. Poplatek bude využit na použitý materiál. Výrobky si si účastníci odnesou s sebou domů.