Čtyřiačtyřicetiletý manažer a milovník rychlých sportovních vozů Ferrari, který dlouhá léta platil za největšího dravce tuzemské energetiky, ale evidentně poslední zatáčku svého podnikání „nevybral“. Když před dvěma týdny oznámil náhlý konec podnikání, zůstalo po něm 1,2 milionů zklamaných klientů (900 tisíc u nás a dalších 300 tisíc na Slovensku).

Jde o největší pád energetické firmy v polistopadových dějinách. Společnost tvrdí, že má dost hotovosti na to, aby svým zákazníkům vrátila případné přeplatky a dostála všem závazkům. Odér velkého zklamání a nervového náporu pro mnoho zákazníků, ale zůstane.

Příběh podnikání Jiřího Písaříka je přitom jednoduchý – vystudovaný ekonom s praxí ve dvou mezinárodních společnostech se na podzim 2005 chopil příležitosti, kterou trh naskytl. V Česku došlo k plné liberalizaci trhu s elektřinou a o dva roky později i s plynem.

Právě Písařík s manželkou Hanou byli jedni z prvních alternativních dodavatelů, kteří od roku 2006 naplno začali konkurovat velkým hráčům. Nejprve dodávkami pro malé firmy, posléze pro domácnosti. Právě z těchto dřevních dob ale pochází i velký „stín“: podomní prodej. Z dnešního pohledu se prodejci jednali na hraně šmejdského chování.

Bohemia Energy to vždy oficiálně odsuzovala s odkazem na to, že prodejci byli často najatí externě a nebyli zaměstnanci. Nutno ale dodat, že podomní prodej firma ukončila až v roce 2020. V posledních letech už to nebylo zapotřebí, firma masivně investovala do reklamy (televizní spoty s Pavlem Liškou) a zákazníci chodili sami.

Ostatně Bohemia Energy měla od začátku až do posledních dní jasnou strategii: být levnější než ostatní. A to je věc, na kterou Češi slyší. Jenže aby mohla být energie levná, musel Písařík zvolit riskantní strategii: kupovat na burzách elektřinu i plyn hlavně tehdy, pokud byly levné a zároveň nedržet zbytečně velké zásoby.

Čím dál větší cenové turbulence

Dlouhou dobu to nebyl až takový problém, ovšem v posledních pěti letech jsou cenové turbulence čím dál větší, a to kvůli výkyvům v dodávkách plynu, ropy, obnovitelným zdrojům, dopadům pandemie a naposledy i spekulantům, kteří skoupili emisní povolenky.

Mix těchto faktorů nakonec Písařík neustál. Musel dodávat energie i zákazníkům, kteří si zafixovali starší „levné“ ceny, ale nakupoval za aktuální vysoké. V kombinaci s nedostatečnými zásobami docházela hotovost a za minutu dvanáct to byznysmen raději sám zavřel. Přitom ještě v roce 2020 utržil 23 miliard korun a zisk (před odpisy) byl skoro miliarda korun. „Situace zákazníků nás velmi mrzí a všem se omlouváme za problémy, které jsme jim způsobili,“ vzkázal Písařík.

Je to definitivní konec jeho podnikání? Zdá se, že nikoliv. Bohemia Energy (BE) byla ve skutečnosti skupina firem a jedna z nich i nadále existuje a má platnou licenci – jde o Amper Market. Zaměřuje se na prodej energií větším firemním zákazníkům, a jak nedávno upozornily Hospodářské noviny a iDnes, Písařík do této fungující firmy převedl část menších firem ze skupiny BE. Konkrétně jde o Energie ČS a Europe Easy Energy.

Nějaké „skladové“ zásoby plynu a elektřiny totiž ve skupině BE podle odborníků zůstaly, je možné je zpeněžit a výnosem umořit dluhy, nebo dál investovat. Stejně tak je možné, že Písařík bude dál podnikat a nabízet služby firemním zákazníkům. To vše ale ukáže až čas. Jiří Písařík - podle žebříčku časopisu Forbes 32. nejbohatší Čech s majetkem sedm miliard korun (před pádem BE) - každopádně neřekl poslední slovo.

Taky jsem klient BE, omlouvá se Liška

Herec Pavel Liška se v posledních třech letech stal díky televizní reklamě hlavní tváří Bohemia Energy (BE). Ve spotech vystupoval společně s hercem Markem Danielem. O víkendu se Liška na sociálních sítích poprvé k celé kauze vyjádřil. Podle svých slov to byl pro něj šok: jednak nevěřil, že tak velká a seriózně se tvářící společnost může tak rychle a snadno padnout, ale zároveň si uvědomil, že pro mnoho zákazníků je právě on synonymem pro značku BE.



„Ovlivní to spousty lidem život. Sám patřím k tomu milionu zákazníků BE, kteří jim důvěřovali a využívali jejich služeb. Já ale ještě s tím cejchem navíc, že jsem účinkoval v oněch spotech… Je mi to moc líto a všem, kdo cítí příkoří, se tímto omlouvám,“ napsal herec.