Nejistota a obavy co bude dále. Takové pocity sužují nejen majitele restaurací a podniků, ale také jejich zaměstnanci. Většina z nich si totiž dokáže odvodit, že enormní propad tržeb má dopad na zaměstnanost a vůbec samotnou existenci podniků.

„Začal jsem pracovat v Praze v jedné z restaurací ke konci roku 2018. Letošní rok je ale krutý. Museli jsme jít s platy dolů, a to rapidně. Nicméně jsme tu dobrá parta lidí, takže se snažíme vydržet. S majitelem jsme se o situaci bavili, víme, o kolik tržeb přichází. Sám nám řekl, že do konce prosince se to ještě nějak zvládne, ovšem co bude příští rok, nedokáže odhadnout,” řekl Deníku Jan P. (redakce jeho jméno zná, pozn. red.), který do jedné z restaurací v poblíž Václavského náměstí dojíždí.

Koronovirová krize se negativně „nepodepsala” na všech podnicích. Jsou firmy, které naopak musely navýšit produkci a i nyní shánějí nové zaměstnance. Jedná se především o továrny vyrábějící drogerii. Letošní rok pak byl pro podnik Procter & Gamble Rakona doslova rekordní ve všech směrech. V rakovnické továrně tak připravují výroby rozšíření výroby. Kromě pracích prostředků se tu začnou vyrábět jednorázové utěrky na podlahu značky Swiffer. Jedná se o investici za téměř 400 milionů korun.

„Výrobky, které Rakona vyrábí, byly na evropských trzích požadovány více než kdy jindy. Celé léto jsme měli rekordní výrobu, celý tým továrny ukázal, co umíme. Spotřebitelé se mnohem více starají o hygienu a čistotu a poptávka je podporována větší přítomností lidí doma. V souvislosti s novou výrobní linkou jsme zahájili nábor,“ řekla Deníku Yvete Krubl, manažerka korporátní komunikace Procter & Gamble.

O krizi zatím rozhodně nemohou mluvit v Amazonu v obci Dobrovíz, největším skladu v České republice. Amazon v zemi zaměstnává zhruba čtyři tisíce lidí, ale už od jara musel kapacity mnohonásobně navýšit. Důvod je prostý: lidé kvůli vládním opatření, kdy byly uzavřené obchody, domácí karanténa a další, objednávají mnohem více zboží přes e-shopy.

„Letošní rok se liší od těch předchozích tím, že pracujeme prakticky v režimu špičky již od jara, kdy nás celosvětově postihla pandemická situace. V letošním roce jsme navíc, stejně jako loni, nabrali přes tři tisíce sezonních zaměstnanců, kteří nám vypomáhají v době špičky,“ reagovala Miroslava Jozova, PR manažerka společnosti.

Průmysl ve Středočeském kraji je specifický automobilovým průmyslem. Krize automobilky Škoda Auto a TPCA Kolín zasáhla hlavně kvůli uzavřeným showroomům a nižšímu odbytu aut.

„Na druhou stranu jsme nezastavili investici, která se týká budoucí výroby vozidla Toyota Yaris v kolínském závodě. Nabíráme tisícovku zaměstnanců a nábor částečně pokračuje. Sháníme zaměstnance nejen do výroby a údržby, ale i dalších odděleních. Vše lze dohledat na našem webu,“ řekl Deníku Tomáš Paroubek, mluvčí TPCA Kolín.

Propouštění se netýká ani v mladoboleslavské společnosti Škoda Auta. I když po počátečním rozruchu kvůli přesunu výroby vozidla Škoda Superb panovaly nejistoty v otázce nahrazení výroby, podle vedení společnosti se místo toho se v závodech rozšíří výroba oblíbených SUV Kodiaq a Karoq. „Pokud by nedošlo k náhradě, bylo by ohroženo více než 2 tisíce pracovních míst. Pokud bude dost zákazníků a společných typů produktů, nemusí se jich to dotknout vůbec, ale riziko existuje,“ napsal odborový předák Jaroslav Povšík.

Poradenství na úřadu práce

Kvůli krizi a nedostatku práce v některých oborech, připravil Úřad práce České republiky mimo jiné pro uchazeče o zaměstnání mimo jiné poradenské dny, rekvalifikační kurzy a podobně. Pro odcházející zaměstnance je pak připraven program pojmenovaný „Outplacement“. Do něho se mohou přihlásit již při první informační schůzce. Program je ale zároveň určen také pro zaměstnavatele, kteří by měli zájem propuštěné pracovníky zaměstnat. Následně mohou získat příspěvky na jejich mzdy.

Uchazečům o zaměstnání, kteří byli nuceni ukončit výkon samostatné výdělečné činnosti nabízí úřad práce podle mluvčí Kateřiny Beránkové zejména telefonické a mailové poradenství, dále pak seznámení s aktuální situací na trhu práce, nabídkou pracovních možností a podobně.

„Dále popřípadě možnost rekvalifikace ve vhodně zvoleném oboru,“ doplnila Kateřina Beránková a dodala, že ve Středočeském kraji úřad práce realizuje několik projektů spolufinancovaných z peněz Evropské unie. Jejich přehled je pak k dispozici na webu Úřadu práce České republiky.