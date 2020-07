Majiteli automobilů vyráběných v Mladé Boleslavi již od roku 1905 se během následujících desetiletí stal bezpočet významných domácích i zahraničních osobností. Z období první československé republiky (1918 – 1938) připomeňme prezidenta T. G. Masaryka (ŠKODA Hispano-Suiza), operního pěvce Pavla Ludikara (ŠKODA SUPERB), fotbalového brankáře Františka Pláničku (ŠKODA POPULAR) nebo dramatika, spisovatele a novináře Karla Čapka (1890 – 1938). V jeho domácnosti se vystřídaly dva automobily ŠKODA, vlastněné partnerkou, herečkou Olgou Scheinpflugovou (1902 – 1968). Karel Čapek totiž pro závažné onemocnění nezískal „vůdčí list“, tedy řidičský průkaz. Pro delší cesty dvojice využívala služeb profesionálních řidičů.

Prvním vozem byl podle dobového záznamu dochovaného v archivu ŠKODA Muzea základní model tehdejší mladoboleslavské nabídky, litrový čtyřválec ŠKODA POPULAR typu 418. Šlo o uzavřený dvoudveřový automobil v hodnotě 19 900 Kč. Čtyřsedadlový POPULAR o výkonu 22 k (16 kW) bez posádky vážil asi 750 kg a dosahoval rychlosti 90 km/h při spotřebě 7,5 l na 100 km. V pátek 5. července 1935 se Karel Čapek s Olgou Scheinpflugovou vydali vozem ŠKODA POPULAR na dovolenou do Alp a na Slovensko, během níž spisovatel požádal herečku po 15leté známosti o ruku. Po návratu do Prahy je 26. srpna 1935 POPULAR dovezl na svatbu.

V reklamní kampani značky ŠKODA se v roce 1935 uplatnilo dobrozdání populární umělkyně, pózující s vozem POPULAR na vysokohorské silnici: „Dopis Škodovce. Ráda podepisuji, že zasněžené hory v pozadí jsou nekašírovaná skutečnost a naprosto žádné divadelní dekorace. Jsou to pasy Švýcar a Dolomit, jichž výšku 2200 m Popular vyjel bez práskání bičem. Mám na svůj malý vůz hezké vzpomínky jako žena i jako šofér, tak až ho roztrhám, koupím si asi zase něco z Vašich stájí. Srdečně Olga Scheinpflugová.“

V pondělí 8. března 1937 vystřídal v domácnosti Karla Čapka původní POPULAR automobil střední třídy ŠKODA RAPID, opět s dvoudveřovou uzavřenou karoserií. Tímto čtyřmetrovým vozem, dosahujícím díky čtyřválci 1386 cm3 o výkonu 31 k (23 kW) rychlosti až 100 km/h při 9,5litrové spotřebě lihobenzinového paliva, se manželé v létě 1937 znovu vydali do Alp. Tentokrát je asi 3500 dlouhá trasa dovedla až do Chamonix, na úpatí Mont Blanku. Čapkovy vozy POPULAR a RAPID se do současnosti zřejmě nedochovaly.

V areálu Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, tedy romantického letního domu se zahradou, kde slavný spisovatel strávil většinu času od podzimu 1935 do své smrti 25. prosince 1938, se dochovala garáž ve velmi autentickém stavu. Nově je v ní vystavena dobová ŠKODA RAPID, která připomíná vztah slavného spisovatele k domácí automobilce - exponát nese výrobní číslo 48 443, vůz Olgy Scheinpflugové měl 48 434. Kontrola obou „chassis“ (podvozků) proběhla v automobilce ve stejný den 12. ledna 1937, shoduje se i datum dokončení obou vozů 13. ledna.

ŠKODA AUTO