Do dubnové výzvy 10 000 kroků se registrovalo v našem městě 76 jednotlivců a 8 týmů. Mezi městy Příbram skončila na dvacátém místě z 91 přihlášených, což je velmi pěkný výsledek. „Při akci Šlápni do toho jsem měl opět tu čest předat ceny nejlepším účastníkům výzvy 10 000 kroků. Mezi oceněnými byla řada těch, se kterými jsme se setkali již v loňském roce při podzimní výzvě,“ říká 1. místostarosta Martin Buršík. Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci cykloodpoledne Šlápni do toho. Při akci si mohli zájemci vyzkoušet elektrokola, koloběžky, nechat si seřídit svá kola nebo si nechat poradit s výběrem správného kola či koloběžky.