Aspoň jedna dobrá zpráva v těžké době: Už můžete po nové cyklostezce do Prčic

Čtenář reportér





Zní to jako trefná glosa dnešní neveselé doby, ale ve skutečnosti je to jedna z mála pozitivních zpráv alespoň pro obyvatele a milovníky Sedlčanska. Na konci cyklistické sezony už mohou vyrazit po nové cyklostezce do obce Prčice, která je v nespisovném tvaru součástí oblíbeného českého rčení. Sdružení pod vedením stavební firmy BES, dceřiné společnosti Metrostavu, právě dokončilo tzv. Krčínovu cyklostezku.

Nová Krčínská cyklostezka. | Foto: archiv Petra Duška