Toto představení, lehoučké jako pírko, navazuje na evropský trend tvorby pro děti od nula do tří let, nazývaný Theatre for very young. V současné době se tomuto trendu věnuje v zahraničí řada divadel, a divadlo jej poprvé přiváží do Příbrami.

Délka představení je 35 minut. Ale i po skončení si děti mohou hrát s loutkami použitými v inscenaci. Batosnění se bude konat ve zkušebně příbramského divadla. Vchod je přes vrátnici ze zadní části budovy. Kočárky je možné umístit do chodby u vrátnice. A nezapomeňte vzít s sebou přezůvky. První hrátky se konají 19. března od 10 hodin. Vstupenky jsou už v prodeji.