Běhej lesy Brdy ve dříve nepřístupném vojenském újezdu

Čtvrtá zastávka letošní sezony Běhej lesy je již za bukem. Trasa vás zavede do dříve nepřístupného vojenského újezdu s rozsáhlými luhy a háji. Dostanetese do srdce CHKO Brdy, proběhnete se "Zapovězeným lesem", kolem zřícenin, skalních útvarů či po hrázi rybníků. A to vše v příjemné atmosféře hromadného startu a závodního adrenalinu jako za dřívějších časů už 24. července.

Běhej lesy Brdy. | Foto: archiv organizátorů