"Počasí bylo tropické, jak se sluší na červencové datum. Běžci se před ním však rychle schovali do lesa a poctivě ukrajovali kilometry do cíle. Celkem se jich na závod přihlásilo bezmála patnáct stovek, kteří zdolávali trasy od 500 metrů po 22 kilometrů. Běžci vytvořili nejen v zázemí, ale také na trati a v cílové rovince, parádní atmosféru.

Po doběhu si pak každý zaslouženě pověsil na krk unikátní medaili z dřevěných odřezků se siluetou Brd. Dalších ekologických vychytávek si účastníci mohli všimnout i v zázemí. Tříděný odpad, Speedcup místo klasického plastového kelímku nebo startovní číslo se všemi potřebnými informacemi bez letáků a dalšího odpadu.

To je Běhej lesy. A i když pořadatelé oslavují v cíli každého, speciální prostor dostávají ti nejrychlejší, kteří se postupně představují na pódiu. Ano, hygienická pravidla již vyhlašování vítězů dovolují, pojďme si ty nejrychlejší představit.

Na královské dlouhé trase (22 km) zvítězili Daniel Kupidlovský (1:26:40 hodiny) a Adéla Holakovská (1:41:35). Na krátké trase, která se běhá pod patronací TV Nova, vyhráli Karel Splítek (41:43 minuty) a Daniela Havránková (48:39). Pochvalu a obdiv si ale zaslouží všichni účastníci, takže ještě jednou díky a velká gratulace. Na startech jednotlivých distancí mohli běžci zaregistrovat také hejtmanku Středočeského kraje, Petru Peckovou, která se osobně zúčastnila jednoho ze závodů. A jak se jí závod líbil? 'Zvolila jsem charitativní trasu VoltaRUN, bylo to necelých 5 km. Byl to moc příjemný lesní běh, ráda si to zopakuji. Třeba to vyjde v polovině srpna na Karlštejně, který rovněž patří pod náš kraj.'

Ať si vaše medaile najde čestné místo ve vaší sbírce a zveme vás za dva týdny do Bílé, která je beskydskou zastávkou Běhej lesy. Účastníky vyveze na start lanovka a samotný závod má pak záporný profil. To už stojí za vyzkoušení, zvlášť když se po trase budete moci kochat československými panoramaty."

Autor: Richard Valoušek